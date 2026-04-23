Un fost jucător al Rapidului, propus antrenor la FCSB! A antrenat şi în Turcia

Curg variantele pentru banca FCSB-ului după ce Mirel Rădoi a plecat la turci. Mihai Stoica a primit o variantă surprizătoare, anunţă golazo.ro. Este vorba de un fost jucător din Giuleşti, de care puţină lume îşi mai aminteşte.
Radomir Djalovic a ajuns la Rapid în sezonul 2008-2009, el fiind achiziționat de giuleșteni de la Rijeka, pentru 800.000 de euro. Cum clubul s-a confruntat atunci cu probleme financiare grave, el a plecat destul de repede din Giuleşti. Pentru rapidişti a jucat în 24 de partide şi a marcat două goluri.
Retras din activitate, Djalovic a ales în 2022 să fie secund vreme de două sezoane și jumătate la Rijeka, în Croația. În octombrie 2024, Djalovic a fost numit principal la Rijeka, cu care a câștige titlul și Cupa în Croația, anul trecut.
În octombrie 2025 a ajuns în Turcia, la Kayserispor, însă a rezistat doar până în februarie.
