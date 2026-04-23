Mihai Stoica şi Ilie Stan, în conflict: “Cu debandada mea s-au câștigat campionate”

Mihai Stoica a fost criticat aprig de Ilie Stan, care a considerat că FCSB a ajuns să nu mai câşige trofee din cauza lui Mihai Stoica. Mai mult, antrenorul a considerat că Mirel Rădoi a luat decizia corectă atunci când a plecat.

“La Steaua (n.r. – FCSB) e debandadă mare de tot! Debandadă mare, mare! Și asta e creată de MM (n.r. – Mihai Stoica), în primul rând, și susținută de Gigi”, a fost declaraţia lui Ilie Stan.

Mihai Stoica a reacţionat imediat.

„S-a supărat Ilie Stan, dar va fi un antrenor străin.

Nu ştiu de ce s-a supărat, a zis că eu fac debandadă la club, dar cu debandada mea s-au câştigat campionate, s-au jucat foarte multe meciuri prin Europa, mai ales când decideam eu”, a declarat Mihai Stoica, citat de primasport.ro.