Un nou transfer în Belgia după Olaru. Fotbalistul din Liga 1 și-a dat acordul

Fundașul stânga român Bogdan Marian este foarte aproape de o nouă provocare în carieră. Potrivit sport.ro, jucătorul în vârstă de 21 de ani va părăsi Petrolul Ploiești și urmează să semneze cu RFC Liège, după efectuarea vizitei medicale programate în aceste zile.

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Tânărul fotbalist se află deja în Belgia, unde urmează să finalizeze ultimele detalii ale transferului către formația care evoluează în prezent în Challenger Pro League, al doilea eșalon al fotbalului belgian.

Format la academia clubului englez Watford FC, Bogdan Marian a revenit în România în vara anului 2023, iar un an mai târziu a semnat cu Petrolul Ploiești. Născut la Baia Mare, fundașul de bandă și-a construit reputația datorită profilului său ofensiv și experienței acumulate în fotbalul britanic.

Mutarea vine la doar câteva zile după ce Darius Olaru a semnat în Belgia.

Clubul din Liège a cucerit cinci titluri naționale și a rămas în istorie drept prima campioană a Belgiei, în sezonul 1895-1896