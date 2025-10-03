Unirea Slobozia - Dinamo 0-0. Plouă torențial la Clinceni! - Antena Sport

Aşa arată gazonul înainte de meciul Unirea Slobozia - Dinamo / captura digisport.ro

Meciul Unirea Slobozia – Dinamo deschide etapa a 12-a a Ligii 1. Partida este în format LIVE TEXT pe AS.ro şi în aplicaţia AntenaSport.

Cu o victorie Dinamo ar trece pe locul 2 în Liga 1. Înaintea acestei partide, Unirea Slobozia e pe locul 6 în campionat, cu 18 puncte, în timp ce Dinamo e pe 5, cu 20 de puncte.

Unirea Slobozia – Dinamo 0-0

Min. 5: Ocazie de gol pentru Dinamo! Cîrjan expediază un șut din marginea careului, însă Gurău respinge în corner.

Min. 1: Start de meci pe stadionul din Clinceni!

Update: Plouă torenţial la Clinceni şi se ia în considerare amânarea partidei!