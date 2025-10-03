Unirea Slobozia - Dinamo 0-0. Plouă torențial la Clinceni! - Antena Sport

Meciul Unirea Slobozia – Dinamo deschide etapa a 12-a a Ligii 1. Partida este în format LIVE TEXT pe AS.ro şi în aplicaţia AntenaSport.
Cu o victorie Dinamo ar trece pe locul 2 în Liga 1. Înaintea acestei partide, Unirea Slobozia e pe locul 6 în campionat, cu 18 puncte, în timp ce Dinamo e pe 5, cu 20 de puncte.
Unirea Slobozia – Dinamo 0-0
Min. 5: Ocazie de gol pentru Dinamo! Cîrjan expediază un șut din marginea careului, însă Gurău respinge în corner.
Min. 1: Start de meci pe stadionul din Clinceni!
Update: Plouă torenţial la Clinceni şi se ia în considerare amânarea partidei!
Echipele de start:
- Unirea Slobozia: Gurău – A. Dorobanțu, Safronov, Antoche, C. Toma – Coadă,, Hamdiu – Afalna, Jeno, Florescu – Said. Rezerve: R. Popa, Ibrian, Bărbuț, R. Negru, Șerbănică, A. Dragu, Vl. Pop, Deaconu, C. Rotund, Bărbuț, F. Purece, Torres, Dulcea. Antrenor: Andrei Prepeliță
- Dinamo: Epassy – Sivis, Boateng, Stoinov, Opruț – Milanov, Gnahore, Cîrjan – Armstrong, Al. Pop, Musi. Rezerve: Roșca, Licsandru, Tabuncic, Perica, Bordușanu, Cr. Mihai, Kyriakou, Toader, Soro, Bărbulescu, Mărginean. Antrenor: Zeljko Kopic
Stadion: Clinceni
Arbitru: Rareș Vidican / Asistenți: Marius Badea și Cristian Ilinca
Arbitru VAR: Sebastian Colțescu / Arbitru AVAR: Iulian Dima
Sezonul trecut, Dinamo a învins-o pe Unirea Slobozia în ambele partide disputate în campionat. În turul sezonului regular, “câinii” s-au impus acasă, cu 1-0. În returul sezonului regular Dinamo a învins-o cu 3-1, în deplasare, pe Unirea Slobozia.
Dinamo vine după două egaluri în campionat, 1-1 cu Farul şi 2-2 cu liderul Universitatea Craiova. Pe Ion Oblemenco, Dinamo a deschis scorul rapid, în minutul 16, prin Musi, dar a fost egalată după numai 4 minute. Teles a înscris golul egalizator. În startul reprizei secunde, în minutul 49, Badelj a adus-o pe Craiova lui Rădoi în avantaj. Dinamo a egalat în minutul 90 prin Pop, introdus pe teren în repriza secundă. “Câinii” puteau lua chiar toate cele 3 puncte în prelungiri, atunci când Karamoko a şutat pe poartă din careu, dar Isenko a reuşit să scoată cu degetele mingea trimisă de atacantul francez.
Unirea Slobozia vine după două victorii, cu Hermannstadt şi cu Petrolul. Pe sibieni Unirea Slobozia i-a învins cu 2-0, în deplasare, iar pe Petrolul echipa lui Prepeliţă a învins-o cu 1-0, acasă.
