Univ. Craiova - CFR Cluj 1-0. Oltenii au avantaj minim la pauză - Antena Sport

Universitatea Craiova și CFR Cluj se întâlnesc în această seară într-una dintre cele mai partide partide din etapa cu numărul 19. Cu o victorie, oltenii pot reveni pe podiumul din Liga 1, în timp ce clujenii speră să spele rușinea din ultimele meciuri, în care a pierdut cu 3-0 cu FC Argeș și a remizat cu Metaloglobus în cupă.

Craiova și CFR se află în situații diametral opuse, însă partida de pe Ion Oblemenco poate fi considerată în continuare un derby, date fiind renumele celor două cluburi și valoarea lor din ultimii ani din campionat. Duleul dintre echipele conduse de Filipe Coelho și Daniel Pancu este transmis în format LIVE TEXT pe as.ro și în aplicația Antena Sport.

Universitatea Craiova – CFR Cluj 1-0

Pauză în Bănie!

Min. 45+2: Șut în forță al lui Nicușor Bancu. Execuția căpitanului de la Universitatea Craiova a fost pe direcția lui Hindrich, care a respins peste poartă.

Min. 42: Șansă de 2-0 pentru olteni! Bancu i-a scos mingea la marginea careului lui Tudor Băluță, șutul acestuia se duce peste poartă.