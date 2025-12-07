Univ. Craiova - CFR Cluj 1-0. Oltenii au avantaj minim la pauză - Antena Sport

Universitatea Craiova și CFR Cluj se întâlnesc în această seară într-una dintre cele mai partide partide din etapa cu numărul 19. Cu o victorie, oltenii pot reveni pe podiumul din Liga 1, în timp ce clujenii speră să spele rușinea din ultimele meciuri, în care a pierdut cu 3-0 cu FC Argeș și a remizat cu Metaloglobus în cupă.
Craiova și CFR se află în situații diametral opuse, însă partida de pe Ion Oblemenco poate fi considerată în continuare un derby, date fiind renumele celor două cluburi și valoarea lor din ultimii ani din campionat. Duleul dintre echipele conduse de Filipe Coelho și Daniel Pancu este transmis în format LIVE TEXT pe as.ro și în aplicația Antena Sport.
Universitatea Craiova – CFR Cluj 1-0
Pauză în Bănie!
Min. 45+2: Șut în forță al lui Nicușor Bancu. Execuția căpitanului de la Universitatea Craiova a fost pe direcția lui Hindrich, care a respins peste poartă.
Min. 42: Șansă de 2-0 pentru olteni! Bancu i-a scos mingea la marginea careului lui Tudor Băluță, șutul acestuia se duce peste poartă.
Min. 37: GOL CRAIOVA! Tudor Băluță deschide scorul pentru formația din Bănie. Acesta șutează din prima cu piciorul stâng și îl învinge pe Otto Hindrich.
Min. 13: Prima ocazie de gol le aparține oltenilor. Baiaram a pătruns în careu din flancul drept, a șutat pe jos la colțul scurt, însă Hindrich a respins în corner.
Min. 1: A început partida de pe stadionul ”Ion Oblemenco”!
- Universitatea Craiova: Isenko – Romanchuk, A. Rus, Screciu – Teles, T. Băluță, Anzor, Bancu – Al Hamlawi, Baiaram. Rezerve: S. Lung, L. Popescu, F. Ștefan, Stevanovic, Badelj, A. Crețu, Cicâldău, Houri, Băsceanu, Etim, Muntean, Nsimba. Antrenor: Filipe Coelho
- CFR Cluj: Hindrich – Kun, Sinyan, M. Ilie, Camora – Muhar, Djokovic, Emerllahu – Cordea, L. Munteanu, Korenica. Rezerve: Vâlceanu, Gal, Abeid, Coco, Kresic, T. Keita, Fică, Păun, Sfaiț, Biliboc, Deac, Badamosi. Antrenor: Daniel Pancu
Partida din Bănie va reprezenta primul meci pentru Filipe Coelho pe teren propriu în Liga 1. Până acum, antrenorul portughez i-a mai condus pe alb-albaștri pe Ion Oblemenco în victoria din Conference League cu Mainz. În rest, a adunat trei meciuri, victoria cu FC Argeș și egalul cu “U” Cluj din deplasare din campionat, dar și succesul cu Petrolul de la Ploiești din Cupă.
De cealaltă parte, CFR Cluj vine după două rezultate care au creat tensiune în cadrul clubului. În precedenta etapă de campionat, ardelenii au fost învinși cu 3-0 de FC Argeș, după care în Cupa României au remizat cu Metaloglobus. În urma egalului cu nou-promovata, Louis Munteanu a răbufnit și și-a făcut praf echipa, iar patronul Neluțu Varga a venit cu o replică, iscându-se astfel un “război civil” în vestiarul “feroviarilor”
În partida tur, CFR și Craiova au oferit un meci spectaculos câștigat de olteni cu 3-2, după ce au condus și cu 3-0. Nsimba (x2) și Rădulescu au marcat pentru echipa alb-albaștri, în timp ce pentru clujeni Matei Ilie și-a trecut și el în cont două reușite.
Echipele probabile la Universitatea Craiova – CFR Cluj
Universitatea Craiova: L. Popescu – Romanchuk, A. Rus, Screciu – Teles, Anzor, T. Băluță, Bancu – D. Matei, Al Hamlawi, Baiaram
CFR Cluj: Hindrich – Kun, Sinyan, M. Ilie, Camora – Emerllahu, Djokovic, T. Keita – Cordea, L. Munteanu, Korenica
