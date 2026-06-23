Universitatea Craiova l-a transferat pe Ronaldo! Cât vor plăti oltenii pentru fotbalistul care va ajunge în Austria

Mihai Rotaru își dorește un parcurs cât mai lung în cupele europene în acest sezon, iar patronul Universității Craiova bagă mâna adânc în buzunar pentru a-și îndeplini marele vis.

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Campioana României a bătut palma cu Shkendija, fosta adversară a FCSB-ului din Champions League, pentru transferul definitiv al jamaicanului Ronaldo Webster.

Universitatea Craiova i-a plătit clauza de reziliere lui Ronaldo Webster

Universitatea Craiova își întărește linia defensivă, iar noul transfer va sosi direct în cantonamentul echipei din Austria. Potrivit fanatik.ro, oltenii au achitat clauza de reziliere a lui Ronaldo Webster, de la Shkendija.

Sursa citată menționează că transferul stoperului cu cinci selecții la naționala statului Jamaica îl va ajunge pe Mihai Rotaru suma de 400.000 de euro.

În vârstă de 24 de ani, fundașul stânga a adunat în total 75 de partide pentru formația din Macedonia, reușind să ofere nu mai puțin de opt pase decisive.