Universitatea Craiova poate deveni campioană etapa viitoare. Calculele pentru titlu, după succesul dramatic cu Dinamo

Universitatea Craiova poate deveni campioană etapa următoare. Oltenii au învins-o dramatic pe Dinamo, scor 2-1, în etapa a şaptea a play-off-ului şi se pot pregăti de petrecerea de titlu.

Universitatea Craiova s-a impus în faţa celor de la Dinamo graţie golului marcat de Steven Nsimba, în minutul 90+1. Faza golului a fost una controversată însă, atacantul fiind în poziţie de offsaid.

După victoria cu marea rivală, Universitatea Craiova a refăcut diferenţa de trei puncte faţă de ocupanta locului secund, U Cluj. În următoarea rundă, oltenii se vor duela cu CFR Cluj, în deplasare.

Pentru a obţine titlul în runda următoare, Universitatea Craiova are nevoie de victorie cu CFR Cluj, dar şi de o înfrângere a rivalei directe, U Cluj. Formaţia lui Cristiano Bergodi se va înfrunta cu Rapid.

În cazul unui succes şi cu CFR Cluj, Universitatea Craiova ar ajunge la 48 de puncte. Dacă U Cluj pierde, ar rămâne cu 42 de puncte, iar diferenţa dintre olteni şi clujeni ar fi de 6 puncte, cu două etape rămase de disputat.