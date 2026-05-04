Veste mare pentru Chivu: primul transfer, rezolvat imediat după câștigarea titlului

Inter Milano este campioana Italiei! Victoria în fața celor de la Parma a asigurat matematic scudetto cu numărul 21 din istoria clubului. Primul titlu pentru un antrenor român în top 5 campionate ale Europei: Cristi Chivu.

Câștigarea titlului cu numărul 21 a adus automat și prima mutare pe piața transferurilor: Akanji a devenit oficial jucătorul Interului.

Prima mutare pentru Inter

Victoria în fața Parmei, adusă de golurile lui Thuram și Mkhitaryan, a dus la activarea clauzei din contractul semnat de Inter și Manchester City pentru transferul lui Manuel Akanji. Fundașul elvețian era doar împrumutat la Inter, însă clauza obligatorie de cumpărare a devenit activă odată cu câștigarea titlului.

Astfel, pe lângă cele 2 milioane de euro plătite pentru împrumutul jucătorului, Inter va plăti acum alte 15 milioane pentru transferul definitiv al fundașului elvețian. Un preț mic pentru un jucător vital în angrenajul lui Chivu în acest sezon.

Akanji a jucat 40 de partide pentru Inter în acest sezon. Chivu l-a trimis titular și în Serie A, și în UEFA Champions League în 35 dintre aceste partide. Mai mult, nu l-a scos de pe teren niciodată atunci când a fost titular.