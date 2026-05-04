Javier Zanetti dezvăluie dezvăluie secretul câștigător al lui Cristi Chivu: „Asta-i frumusețea lui”

Sebastian Ujica Publicat: 4 mai 2026, 9:48

Cristian Chivu este primul antrenor român campion în Serie A / Getty Images

Inter Milano este campioana Italiei! Victoria în fața celor de la Parma a asigurat matematic scudetto cu numărul 21 din istoria clubului.

Primul titlu pentru un antrenor român în top 5 campionate ale Europei: Cristi Chivu.

Zanetti dezvăluie secretul lui Chivu

Javier Zanetti, cel care a jucat alături de Chivu la Inter, club pe care l-a reprezentat între 1995 și 2014, a vorbit pentru Sport Mediaset după victoria cu Parma și spune că principalul atu al noii campioane a Italiei a fost chiar Chivu.

„Când câștigi un Scudetto, e ceva frumos și emoționant. Mai ales pentru drumul pe care l-a parcurs această echipă, alături de Cristian (nr. Chivu), care pentru mine e ca un frate. Suntem foarte fericiți. Ce a adus Chivu echipei? Unul dintre lucrurile esențiale a fost chiar el. După finalul sezonului trecut nu a fost deloc ușor, așa că eu cred că a făcut o muncă extraordinară. Băieții au crezut în el încă de la început și s-au pus la muncă. Este unul de-al casei. Cunoaște ADN-ul nostru, valorile noastre. Secretul a fost această cultură a muncii. El o avea și ca jucător și a reușit să o transmită.

Mă așteptam să aibă un impact atât de mare? Da, pentru că îl cunosc. Știu cât de inteligent este și cât de pasionat. Știu cât de mult își dorește să reușească. Mă bucur foarte mult pentru el, pentru că nu era deloc simplu. Înainte de startul campionatului, mulți aveau dubii. Noi eram convinși că putem face o treabă mare și că putem fi acolo sus. Până la urmă, am câștigat titlul. Când mi-am dat seama că echipa poate ajunge la acest obiectiv? Atunci când momentele dificile au fost depășite rapid. Când ai o muncă solidă în spate, dincolo de un rezultat negativ, știi exact ce faci.

Este titlul grupului. Frumusețea acestui grup e că Cristian a știut să-i facă pe toți să se simtă importanți. Când lipsește cineva important, apare mereu altcineva care îl poate înlocui, pentru că se simte parte din acest grup. Aș vrea să-i menționez și pe cei din afara terenului, pentru că în ultimii șase-șapte ani Inter a câștigat trei titluri cu trei antrenori diferiți. Asta înseamnă că s-a construit ceva cu adevărat important.

Apoi urmează Cupa Italiei. După aceste sărbători, ne vom gândi la finală și o vom pregăti cât se poate de bine” a spus vicepreședintele lui Inter Milano.

