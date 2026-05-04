De cine a amintit Cristi Chivu în discursul său, după câştigarea titlului cu Inter: “E şi datorită lor”

Cristi Chivu a avut un discurs de mare campion, după ce a câştigat titlul cu Inter. Formaţia antrenorului român s-a încununat campioană în Serie A cu trei etape înainte de finalul sezonului, după victoria cu Parma de pe teren propriu, scor 2-0.

Cristi Chivu a amintit şi de antrenorii pe care Inter i-a avut înainte de venirea sa. Românul a avut doar cuvinte de laudă la adresa predecesorilor săi, el luându-i locul lui Simone Inzaghi pe bancă, în vară.

Cristi Chivu a fost întrebat şi despre criticile primite la începutul sezonului, după preluarea echipei. Antrenorul român nici nu a vrut să audă de ele şi s-a declarat recunoscător pentru grupul de jucători pe care l-a găsit la formaţia din Milano.

Chivu a mai declarat că a încercat să dea totul pentru echipă şi să aplice tot ce a învăţat şi ca jucător, pentru a avea un succes istoric alături de nerazzurri.

“(N.r. Despre criticile primite la începutul sezonului) Nu trebuie să-mi irosesc energia pe lucrurile care au fost spuse despre mine. Ştiu ce am de făcut, ştiu unde am terminat şi unde trebuie să dau mai mult. Încerc să dau tot ce am mai bun din ce am învăţat ca jucător, din cei şase ani petrecuţi la echipele de juniori şi tineret şi din cele trei luni petrecute la Parma, ştiind că totul se schimbă într-un vestiar ca al lui Inter, că trebuie să mobilizezi jucătorii şi să faci anumite lucruri.