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Universitatea Craiova, record absolut în fotbalul românesc! Câte abonamente au vândut oltenii pentru noul sezon

Daniel Işvanca Publicat: 3 iulie 2026, 16:55

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Universitatea Craiova, record absolut în fotbalul românesc! Câte abonamente au vândut oltenii pentru noul sezon

Jucătorii de la Universitatea Craiova / Sportpictures

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Universitatea Craiova a răsturnat toate statisticile înainte de începerea noului sezon. Campioana României are publicul de partea sa și lucrul acesta se reflectă în vânzarea de abonamente.

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Formația antrenată de Filipe Coelho a stabilit un adevărat record în ceea ce privește acest aspect. Vezi mai jos câte abonamente au vândut deja pentru sezonul care stă să înceapă.

Universitatea Craiova, record de abonamente vândute în Liga 1

Universitatatea Craiova va lupta pe trei fronturi în acest sezon: Liga 1, Cupa României și cupele europene, acolo unde va începe din primul tur preliminar al UEFA Champions League.

Campioana României se pregătește de nopți de vis pe ”Oblemenco”, acolo unde tot mai mulți fani și-au procurat deja abonamente. Peste 9.000 au fost vândute deja, un adevărat record pentru fotbalul românesc.

Precedentul record le aparținea tot „leilor” din Bănie și era de aproximativ 8.000. În primul meci al sezonului din Liga 1, oltenii vor primi vizita celor de la UTA Arad, pe 18 iulie.

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