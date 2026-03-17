Uriaşul Ioan Igna: “Istvan Kovacs e un ungur căpos”

Ioan Igna (85 de ani), unul dintre cei mai mari arbitri din istoria României, a vorbit despre Istvan Kovacs, centralul momentului în fotbalul nostru, care însă nu s-a ferit de momente controversate în ultima perioadă.

Igna l-a urmărit pe Kovacs de la începutul carierei şi îi aduce aminte de fiecare dată când vorbesc la telefon că este “un ungur căpos”.

Ioan Igna: “Istvan Kovacs e un ungur căpos”

“Mă sună frecvent. Îmi place să-i zic mereu că e „ungur căpos”. Nu se supără… Ăsta a jucat fotbal, de exemplu! Juca la Victoria Carei și n-a vrut să se transfere la Baia Mare pe bani mai mulți. Dar mi l-au recomandat ca arbitru și m-am dus peste el, fără să știe, la penultima etapă de B. Juca Reșița cu Baia Mare. Mi-a plăcut.

Domnule, da! I-am făcut un raport foarte bun, era talentat, putea arbitra meciuri în primul eșalon! El neavând, până în momentul ăla, meci în B, ca să înțelegeți. Atunci Mircea Sandu a vrut un arbitru tânăr pentru Supercupă și, uitându-se pe rapoartele de observare, l-a văzut pe Kovacs.

Kovacs și-acum îmi mulțumește pentru meciul ăla, că eu eram la CCA. Dar Lupescu făcea delegările. Un ungur respectuos, că așa îmi place să-i zic mereu când mă sună la telefon”, a spus Igna, citat de gsp.ro.