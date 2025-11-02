Universitatea Craiova - Rapid, 20:30, LIVE TEXT. Oltenii încearcă să îi egaleze pe giuleşteni în clasament - Antena Sport

Universitatea Craiova vine după o perioadă complicată, în care s-a vorbit despre posibila demisie a antrenorului Mirel Rădoi. În ultima etapă de campionat Craiova a făcut egal surprinzător, cu “lanterna” Metaloglobus, după un meci în care oltenii s-au distrat cu ocaziile. A fost prima partidă în care a jucat Ştefan Baiaram (22 de ani), după scandalul în urma căruia Mirel Rădoi l-a scos din lot la meciul cu Noah, din Conference League (1-1). Baiaram a ratat numeroase ocazii cu Metaloglobus.

Derby-ul Universitatea Craiova – Rapid e în format LIVE TEXT pe AS.ro şi în aplicaţia AntenaSport de la ora 20:30. Înaintea acestei partide Rapid e pe locul 2 în Liga 1, cu 31 de puncte, la egalitate cu liderul FC Botoşani. Craiova e pe locul 3, cu 28 de puncte.

Rapid traversează o perioadă excelentă în campionat. Giuleştenii au câştigat ultimele 4 meciuri disputate în Liga 1, cu Petrolul, Farul, Dinamo şi Unirea Slobozia. Echipa lui Gâlcă a câştigat fără nicio problemă şi meciul de Cupă disputat cu Dumbrăviţa, cu 4-0. Chiar dacă, teoretic, Rapid trebuia să joace în deplasare meciul de Cupă, elevii lui Costel Gâlcă au disputat partida acasă, pe stadionul Giuleşti, în urma unei înţelegeri între conducerile celor două cluburi.

Sezonul trecut Universitatea Craiova şi Rapid s-au întâlnit de 4 ori în Liga 1, de două ori în sezonul regular şi de două ori în play-off. În turul sezonului regular, Universitatea Craiova – Rapid s-a terminat 1-1. La retur, Rapid a învins-o acasă pe Universitatea Craiova, cu 1-0.

În play-off Craiova s-a impus în deplasare, cu 2-1, apoi Rapid s-a impus cu acelaşi scor pe terenul Craiovei.