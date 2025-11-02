Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Universitatea Craiova - Rapid, 20:30, LIVE TEXT. Oltenii încearcă să îi egaleze pe giuleşteni în clasament - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Universitatea Craiova – Rapid, 20:30, LIVE TEXT. Oltenii încearcă să îi egaleze pe giuleşteni în clasament

Universitatea Craiova – Rapid, 20:30, LIVE TEXT. Oltenii încearcă să îi egaleze pe giuleşteni în clasament

Publicat: 2 noiembrie 2025, 14:18

Comentarii
Universitatea Craiova – Rapid, 20:30, LIVE TEXT. Oltenii încearcă să îi egaleze pe giuleşteni în clasament

Mirel Rădoi / Profimedia Images

Derby-ul Universitatea Craiova – Rapid e în format LIVE TEXT pe AS.ro şi în aplicaţia AntenaSport de la ora 20:30. Înaintea acestei partide Rapid e pe locul 2 în Liga 1, cu 31 de puncte, la egalitate cu liderul FC Botoşani. Craiova e pe locul 3, cu 28 de puncte.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Universitatea Craiova vine după o perioadă complicată, în care s-a vorbit despre posibila demisie a antrenorului Mirel Rădoi. În ultima etapă de campionat Craiova a făcut egal surprinzător, cu “lanterna” Metaloglobus, după un meci în care oltenii s-au distrat cu ocaziile. A fost prima partidă în care a jucat Ştefan Baiaram (22 de ani), după scandalul în urma căruia Mirel Rădoi l-a scos din lot la meciul cu Noah, din Conference League (1-1). Baiaram a ratat numeroase ocazii cu Metaloglobus.

Universitatea Craiova – Rapid LIVE TEXT

Echipe probabile:

Universitatea Craiova: Isenko – Screciu, Rus, Romanchuk – Matei, Teles, Tudor Băluță, Cicâldău, Bancu – Nsimba, Baiaram Antrenor: Mirel Rădoi

Rapid: Aioani – Manea, Kramer, Pașcanu, Onea – Keita, Vulturar – Dobre, Christensen, Petrila – Koljic Antrenor: Costel Gâlcă

Reclamă
Reclamă

Rapid traversează o perioadă excelentă în campionat. Giuleştenii au câştigat ultimele 4 meciuri disputate în Liga 1, cu Petrolul, Farul, Dinamo şi Unirea Slobozia. Echipa lui Gâlcă a câştigat fără nicio problemă şi meciul de Cupă disputat cu Dumbrăviţa, cu 4-0. Chiar dacă, teoretic, Rapid trebuia să joace în deplasare meciul de Cupă, elevii lui Costel Gâlcă au disputat partida acasă, pe stadionul Giuleşti, în urma unei înţelegeri între conducerile celor două cluburi.

Sezonul trecut Universitatea Craiova şi Rapid s-au întâlnit de 4 ori în Liga 1, de două ori în sezonul regular şi de două ori în play-off. În turul sezonului regular, Universitatea Craiova – Rapid s-a terminat 1-1. La retur, Rapid a învins-o acasă pe Universitatea Craiova, cu 1-0.

În play-off Craiova s-a impus în deplasare, cu 2-1, apoi Rapid s-a impus cu acelaşi scor pe terenul Craiovei.

CALCUL. Cum poți strânge un milion de lei până la pensie, chiar și cu salariul minim pe economieCALCUL. Cum poți strânge un milion de lei până la pensie, chiar și cu salariul minim pe economie
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ce va face FCSB în grupa principală a Europa League?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
"Am crezut că e bombă". Bărbat din Dej, ucis în propria casă de o explozie. Făcuse revizia la gaze recent
Observator
"Am crezut că e bombă". Bărbat din Dej, ucis în propria casă de o explozie. Făcuse revizia la gaze recent
Mihai Căpăţînă rupe tăcerea! De ce a plecat, de fapt, de la Universitatea Craiova şi ce şanse are Ştiinţa la titlu: „S-ar închide oraşul!”. Exclusiv
Fanatik.ro
Mihai Căpăţînă rupe tăcerea! De ce a plecat, de fapt, de la Universitatea Craiova şi ce şanse are Ştiinţa la titlu: „S-ar închide oraşul!”. Exclusiv
13:55
EXCLUSIVEdi Iordănescu, pe lista scurtă pentru înlocuirea lui Patrick Vieira! Decizia conducerii clubului Genoa
13:48
Derapaj al lui Gigi Becali! Jucătorul care nu va mai ajunge la FCSB: “Au făcut pe șmecherii, pe jigodiile, acum la revedere”
13:30
LIVE SCOREVerona – Inter 1-1. Echipa lui Cristi Chivu, egalată surprinzător, după ce a deschis scorul cu un eurogol!
13:05
Răsturnare de situaţie! Anunţul lui Marius Şumudică despre revenirea pe bancă, după ce avea un acord în China
12:49
Ce a spus Şumudică despre Mirel Rădoi, după ce antrenorul a fost la un pas să îşi dea demisia de la Craiova
12:23
Moment incredibil! A fost arestat după ce a apărut la intonarea imnurilor, înainte de meciul Anglia – Australia
Vezi toate știrile
1 Reacţia lui PSV, după ce Dennis Man a făcut un nou meci de senzaţie în Eredivisie 2 Miliardarul român, care a fost acţionar la Dinamo, a divorţat! A pierdut şi clubul de fotbal, acum şi soţia! 3 Gigi Becali a spus cine a fost omul meciului cu Universitatea Cluj: „Astea îl caracterizează” 4 Simona Halep, din nou în prim-plan mondial. Ce a făcut românca în prima zi, la Turneul Campioanelor de la Riad 5 U Cluj – FCSB 0-2. Campioana, victorie categorică în Ardeal! Darius Olaru, ”one-man show” 6 Gigi Becali a dat lovitura: 6 milioane de euro! Veste fantastică, înaintea meciului cu U Cluj
Citește și
Cele mai citite
Marea companie din România a fost cumpărată de miliardarul ucrainean Rinat AhmetovMarea companie din România a fost cumpărată de miliardarul ucrainean Rinat Ahmetov
Gigi Becali, dezvăluire incredibilă despre sfințirea Catedralei Neamului. Fără precedentGigi Becali, dezvăluire incredibilă despre sfințirea Catedralei Neamului. Fără precedent
Scandal uriaş: Denisa Golgotă a depus plângere pentru hărţuire: “A spus că mi-ar da pumni în gură. E favorizată o gimnastă”Scandal uriaş: Denisa Golgotă a depus plângere pentru hărţuire: “A spus că mi-ar da pumni în gură. E favorizată o gimnastă”
Giovanni Becali i-a dat replica lui Florin Tănase, după ce a fost făcut praf de decarul FCSB-uluiGiovanni Becali i-a dat replica lui Florin Tănase, după ce a fost făcut praf de decarul FCSB-ului