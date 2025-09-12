U Cluj - Rapid LIVE TEXT (21:00). Cu o victorie, giuleştenii vor urca pe primul loc în Liga 1. Echipele probabile - Antena Sport

U Cluj – Rapid, duelul care deschide etapa a noua din Liga 1, va fi în format live text, pe AS.ro, de la ora 21:00. Cu o victorie, giuleştenii lui Costel Gâlcă vor urca pe primul loc în Liga 1.
După opt etape disputate, Rapid ocupă locul secund, fiind neînvinsă. Giuleştenii au 18 puncte, cu două mai puţine faţă de liderul Universitatea Craiova.
U Cluj – Rapid LIVE TEXT (21:00)
În ultimele două etape, Rapid le-a învins cu 2-0 pe UTA şi cu 2-1 pe Metaloglobus. De cealaltă parte, U Cluj a învins-o pe Unirea Slobozia cu 1-0, în ultimul meci jucat în Liga 1. Clujenii lui Ioan Ovidiu Sabău ocupă locul opt, cu 12 puncte.
În sezonul trecut, Rapid nu a reuşit să se impună în nicio confruntare cu U Cluj. Cele două echipe s-au duelat de patru ori, iar trei dintre confruntări au fost câştigate de clujeni. Ultimul meci, disputat în play-off, în Ardeal, s-a încheiat la egalitate, scor 2-2.
Echipele probabile:
U Cluj (4-2-3-1): Gertmonas – Mikanovic, J. Cisse, I. Cristea, Chipciu – Codrea, Simion – Bic, D. Nistor, Lukic – A. Trică
Rezerve: I. Chirilă, Lefter, Gheorghiță, Postolachi, Drammeh, Capradossi, Bota, Fabry, Artean, Macalou, Murgia
Absenți: El Sawy (indisponibil), Van der Werff (nerefăcut)
Antrenor Ioan Ovidiu Sabău
Rapid: Aioani – Braun, Pașcanu, Kramer, Bădescu – Hromada, Keita – Dobre, Christensen, Petrila – Koljic
Rezerve: Stolz, Baroan, Vulturar, Micovschi, Jambor, Gojkovic, Grameni, G. Gheorghe, R. Pop
Absenți: Cr. Manea, Ciobotariu, Borza Burmaz, Hazrollaj, Ignat, Mendez, Onea (accidentați), Bolgado (suspendat)
Antrenor Costel Gâlcă
Ce a spus Costel Gâlcă înainte de U Cluj – Rapid
Antrenorul echipei Rapid, Constantin Gâlcă, a declarat joi, într-o conferinţă de presă, că pentru formaţia sa va fi complicat meciul din deplasare cu Universitatea Cluj deoarece îi lipsesc doi jucători din linia defensivă, Denis Ciobotariu şi Andrei Borza, ambii accidentaţi.
“Ne aşteaptă un meci important cu o echipă bună împotriva căreia nu am câştigat în ultimele întâlniri. ‘U’ Cluj este o echipă dificilă. Va fi greu şi pentru că am pierdut doi jucători (n.r. – Denis Ciobotariu şi Andrei Borza). E complicat pentru noi.
Bolgado (n.r. – Leo Bolgado, fundaş împrumutat luni de la CFR Cluj) nu este o soluţie riscantă să joace direct, pentru că el e deja adaptat la campionatul nostru. Dar nu îl avem pentru acest meci pentru că el e suspendat. De asta spun că va fi complicat. Avem cinci fundaşi centrali, dar unii sunt accidentaţi, alţii vin după accidentare“, a spus tehnicianul.
