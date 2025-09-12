U Cluj - Rapid LIVE TEXT (21:00). Cu o victorie, giuleştenii vor urca pe primul loc în Liga 1. Echipele probabile - Antena Sport

U Cluj – Rapid, duelul care deschide etapa a noua din Liga 1, va fi în format live text, pe AS.ro, de la ora 21:00. Cu o victorie, giuleştenii lui Costel Gâlcă vor urca pe primul loc în Liga 1.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

După opt etape disputate, Rapid ocupă locul secund, fiind neînvinsă. Giuleştenii au 18 puncte, cu două mai puţine faţă de liderul Universitatea Craiova.

U Cluj – Rapid LIVE TEXT (21:00)

În ultimele două etape, Rapid le-a învins cu 2-0 pe UTA şi cu 2-1 pe Metaloglobus. De cealaltă parte, U Cluj a învins-o pe Unirea Slobozia cu 1-0, în ultimul meci jucat în Liga 1. Clujenii lui Ioan Ovidiu Sabău ocupă locul opt, cu 12 puncte.

În sezonul trecut, Rapid nu a reuşit să se impună în nicio confruntare cu U Cluj. Cele două echipe s-au duelat de patru ori, iar trei dintre confruntări au fost câştigate de clujeni. Ultimul meci, disputat în play-off, în Ardeal, s-a încheiat la egalitate, scor 2-2.

Echipele probabile: