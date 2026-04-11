UTA – FC Botoşani 3-1. “Bătrâna Doamnă” rămâne pe primul loc în play-out-ul Ligii 1

Alex Masgras Publicat: 11 aprilie 2026, 19:32

Comentarii
UTA - FC Botoşani / Sport Pictures

UTA Arad a câştigat meciul de pe teren propriu cu FC Botoşani, scor 3-1, din etapa a patra a play-out-ului. Echipa lui Adrian Mihalcea este la a treia victorie în play-out şi va rămâne pe primul loc, indiferent de celelalte rezultate, şi la finalul acestei etape.

UTA s-a distanţat, preţ de câteva ore, la patru puncte de FCSB, cel puţin până la meciul pe care formaţia roş-albastră îl va disputa sâmbătă seară, de la ora 20:00, cu Oţelul Galaţi.

UTA – FC Botoşani 3-1

UTA Arad a deschis scorul încă din minutul 9, prin Van Durmen. FC Botoşani a restabilit egalitatea în minutul 35, atunci când Mailat a transformat o lovitură de la 11 metri.

Până în minutul 80, scorul a fost 1-1, dar echipa lui Adrian Mihalcea a rezolvat partida pe final. În minutul 81, Pospelov i-a readus în avantaj pe cei de la UTA, în timp ce Odada, în al doilea minut al prelungirilor, a stabilit scorul final.

Pentru UTA Arad urmează meciul de pe terenul celor de la Oţelul Galaţi.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Vezi rezultatele

Observator
Fanatik.ro
Vezi toate știrile
Citește și
Cele mai citite
