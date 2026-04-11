UTA – FC Botoşani 3-1. “Bătrâna Doamnă” rămâne pe primul loc în play-out-ul Ligii 1

UTA Arad a câştigat meciul de pe teren propriu cu FC Botoşani, scor 3-1, din etapa a patra a play-out-ului. Echipa lui Adrian Mihalcea este la a treia victorie în play-out şi va rămâne pe primul loc, indiferent de celelalte rezultate, şi la finalul acestei etape.

UTA s-a distanţat, preţ de câteva ore, la patru puncte de FCSB, cel puţin până la meciul pe care formaţia roş-albastră îl va disputa sâmbătă seară, de la ora 20:00, cu Oţelul Galaţi.

UTA – FC Botoşani 3-1

UTA Arad a deschis scorul încă din minutul 9, prin Van Durmen. FC Botoşani a restabilit egalitatea în minutul 35, atunci când Mailat a transformat o lovitură de la 11 metri.

Până în minutul 80, scorul a fost 1-1, dar echipa lui Adrian Mihalcea a rezolvat partida pe final. În minutul 81, Pospelov i-a readus în avantaj pe cei de la UTA, în timp ce Odada, în al doilea minut al prelungirilor, a stabilit scorul final.

Pentru UTA Arad urmează meciul de pe terenul celor de la Oţelul Galaţi.