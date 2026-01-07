A picat un transfer dorit de Rapid! Veste proastă pentru giuleșteni: "Nu facem tranzacția" - Antena Sport

Închide meniul
A picat un transfer dorit de Rapid! Veste proastă pentru giuleșteni: “Nu facem tranzacția”

Andrei Nicolae Publicat: 7 ianuarie 2026, 12:01

Tzionis, în timpul unui meci al naționalei / Sport Pictures

Rapid l-a transferat în această perioadă de mercato pe Daniel Paraschiv, însă giuleștenii voiau să facă mai multe mutări, iar una dintre ele se numea Marinos Tzionis. Din păcate pentru alb-vișinii, transferul jucătorului de bandă nu se va mai face, veste anunțată chiar de conducătorul celor de la UTA, Alexandru Meszar.

Rapid și-a stabilit mai multe “ținte” pentru această perioadă de mercato, iar una dintre ele era și Marinos Tzionis. Când au apărut primele zvonuri legate de această posibilă mutare, informațiile erau că Dan Șucu este gata să achite 300.000 de euro în schimbul cipriotului și că giuleștenii sunt dispuși să îl dea la schimb pe Claudiu Micovschi.

UTA i-a “închis ușa” Rapidului

Cu toate acestea, Alexandru Meszar a ținut să dezmintă informațiile legate de sumele de bani vehiculate și să dea o veste importantă legată de mutarea lui Tzionis. Rapid și UTA nu s-au înțeles pentru mutarea cipriotului, care cel mai probabil va rămâne până la sfârșitul sezonului în vestiarul lui Adrian Mihalcea.

Sumele vehiculate au fost în totalitate nereale. Noi am avut discuții, dar nu erau sumele care s-au scris. Noi am vorbit cu cei de la Rapid, dar nu s-a ajuns la o înțelegere referitor la aceste transferuri. Discuțiile nu au fost foarte înaintate, iar într-un final am decis amândoi că nu facem tranzacția.

Noi suntem foarte bine în momentul de față, nu este exclus să facem transferuri, dar în momentul de față UTA are un lot competitiv atât numeric, cât și valoric, deci nu suntem presați de transferuri“, a spus conducătorul arădenilor, potrivit iamsport.ro.

Cu o cotă de piață de 900.000 de euro, Tzionis are 16 meciuri jucate în acest sezon de Liga 1, un gol înscris și alte două pase decisive.

