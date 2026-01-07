Gigi Becali a anunţat care e cel mai scump transfer pe care l-a făcut la FCSB - Antena Sport

Închide meniul
Gigi Becali a anunţat care e cel mai scump transfer pe care l-a făcut la FCSB

Liga 1 | Gigi Becali a anunţat care e cel mai scump transfer pe care l-a făcut la FCSB

Gigi Becali a anunţat care e cel mai scump transfer pe care l-a făcut la FCSB

Dan Roșu Publicat: 7 ianuarie 2026, 9:35

Gigi Becali a anunţat care e cel mai scump transfer pe care l-a făcut la FCSB

Gigi Becali, în timpul unui interviu - Hepta

Gigi Becali a vorbit despre transferul lui Louis Munteanu la DC United şi a dezvăluit că oferta cea mai mare pe care i-a făcut-o amicului Neluţu Varga a fost de 4.5 milioane de euro.

Ţinând cont că Munteanu nu a mai ajuns la FCSB, Florinel Coman a rămas cel mai scump jucător transferat vreodată de Gigi Becali la FCSB: 3 milioane de euro, cu tot cu bonusuri.

Gigi Becali a anunţat care e cel mai scump transfer pe care l-a făcut la FCSB

“Am făcut ofertă de patru milioane și am ajuns la patru jumate. Am zis bine, mai dau încă 500.000. N-am făcut niciodată o ofertă mai mare!

Coman a costat două milioane plus un milion bonusurile. Cel mai scump jucător cumpărat a fost Coman”, a declarat Becali, citat de digisport.ro.

Florinel Coman a jucat 213 meciuri pentru FCSB şi a marcat 63 de goluri. În schimbul său, Becali a încasat 6 milioane de euro de la Al-Gharafa, suma de transfer (5.25) plus penalităţile cauzate de întârziere.

Gigi Becali, dialog cu Florinel Coman

Gigi Becali a dezvăluit o conversație pe care a avut-o recent cu Florinel Coman, jucător care în ciuda dorinței patronului de la FCSB, nu se va întoarce la echipa roș-albastră. Finanțatorul l-a sfătuit pe fostul său fotbalist să stea în Qatar și să profite de salariul pe care îl are.

“Ăia de acolo au zis că-l lasă doar în Qatar. Acolo plătește Guvernul, cum ar veni. Îl lasă împrumut la altă echipă, dar numai în Qatar. Plătește Guvernul și colo și colo.

El a spus că dacă-i dau bani… A zis: «Nea Gigi, fac cum ai spus. Vreți? Banii! Altfel nu plec». El face cum i-am spus: «Ia-ți banii de fotbalist, cât mai ești». Mai are încă un an și jumătate de contract. Mai are de luat încă 3 milioane în acest an și jumătate.

Oraşul din România unde se dau amenzi usturătoare dacă localnicii nu au afişat vizibil numărul caseiOraşul din România unde se dau amenzi usturătoare dacă localnicii nu au afişat vizibil numărul casei
Lui nu-i convine situația personală, dar i-am spus: «Vezi-ți de treaba ta, ia-le banii și distrează-te. Nu fi fraier!». Ăsta e sfatul pe care-l dau tuturor fotbaliștilor: «Ai un contract, ia-i banii!»“, a spus Gigi Becali.

