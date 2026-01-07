Gigi Becali a anunţat care e cel mai scump transfer pe care l-a făcut la FCSB - Antena Sport

Gigi Becali a vorbit despre transferul lui Louis Munteanu la DC United şi a dezvăluit că oferta cea mai mare pe care i-a făcut-o amicului Neluţu Varga a fost de 4.5 milioane de euro.
Ţinând cont că Munteanu nu a mai ajuns la FCSB, Florinel Coman a rămas cel mai scump jucător transferat vreodată de Gigi Becali la FCSB: 3 milioane de euro, cu tot cu bonusuri.
Gigi Becali a anunţat care e cel mai scump transfer pe care l-a făcut la FCSB
“Am făcut ofertă de patru milioane și am ajuns la patru jumate. Am zis bine, mai dau încă 500.000. N-am făcut niciodată o ofertă mai mare!
Coman a costat două milioane plus un milion bonusurile. Cel mai scump jucător cumpărat a fost Coman”, a declarat Becali, citat de digisport.ro.
Florinel Coman a jucat 213 meciuri pentru FCSB şi a marcat 63 de goluri. În schimbul său, Becali a încasat 6 milioane de euro de la Al-Gharafa, suma de transfer (5.25) plus penalităţile cauzate de întârziere.
Gigi Becali, dialog cu Florinel Coman
Gigi Becali a dezvăluit o conversație pe care a avut-o recent cu Florinel Coman, jucător care în ciuda dorinței patronului de la FCSB, nu se va întoarce la echipa roș-albastră. Finanțatorul l-a sfătuit pe fostul său fotbalist să stea în Qatar și să profite de salariul pe care îl are.
“Ăia de acolo au zis că-l lasă doar în Qatar. Acolo plătește Guvernul, cum ar veni. Îl lasă împrumut la altă echipă, dar numai în Qatar. Plătește Guvernul și colo și colo.
El a spus că dacă-i dau bani… A zis: «Nea Gigi, fac cum ai spus. Vreți? Banii! Altfel nu plec». El face cum i-am spus: «Ia-ți banii de fotbalist, cât mai ești». Mai are încă un an și jumătate de contract. Mai are de luat încă 3 milioane în acest an și jumătate.
Lui nu-i convine situația personală, dar i-am spus: «Vezi-ți de treaba ta, ia-le banii și distrează-te. Nu fi fraier!». Ăsta e sfatul pe care-l dau tuturor fotbaliștilor: «Ai un contract, ia-i banii!»“, a spus Gigi Becali.
