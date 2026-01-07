Gigi Becali a anunţat care e cel mai scump transfer pe care l-a făcut la FCSB - Antena Sport

Gigi Becali a vorbit despre transferul lui Louis Munteanu la DC United şi a dezvăluit că oferta cea mai mare pe care i-a făcut-o amicului Neluţu Varga a fost de 4.5 milioane de euro.

Ţinând cont că Munteanu nu a mai ajuns la FCSB, Florinel Coman a rămas cel mai scump jucător transferat vreodată de Gigi Becali la FCSB: 3 milioane de euro, cu tot cu bonusuri.

Gigi Becali a anunţat care e cel mai scump transfer pe care l-a făcut la FCSB

“Am făcut ofertă de patru milioane și am ajuns la patru jumate. Am zis bine, mai dau încă 500.000. N-am făcut niciodată o ofertă mai mare!

Coman a costat două milioane plus un milion bonusurile. Cel mai scump jucător cumpărat a fost Coman”, a declarat Becali, citat de digisport.ro.

Florinel Coman a jucat 213 meciuri pentru FCSB şi a marcat 63 de goluri. În schimbul său, Becali a încasat 6 milioane de euro de la Al-Gharafa, suma de transfer (5.25) plus penalităţile cauzate de întârziere.