"V-ați consultat cu Joao Paulo?" Răspunsul tranşant al lui Elias Charalambous! - Antena Sport

Întrebat dacă s-a consultat cu Joao Paulo (27 de ani), fostul jucător al Oţelului, înaintea partidei cu gălăţenii, antrenorul FCSB-ului, Elias Charalambous (45 de ani), a dat un răspuns tranşant.

Charalambous a transmis că nu obişnueşte să facă astfel de lucruri. Joao Paulo a debutat pentru FCSB în partida cu Botoşani, câştigată de roş-albaştri. Internaţionalul Capului Verde a jucat 23 de minute în partida câştigată de FCSB cu Botoşani.

Charalambous a spus că nu s-a consultat cu Joao Paulo, fostul jucător al Oţelului

“(n.r: V-ați consultat cu Joao Paulo?) Nu întreb niciodată jucătorii, chiar dacă au jucat în trecut la o echipă. În ziua de azi avem toate uneltele de a analiza echipele. Prefer să analizez adversarul cu staff-ul meu. E suficient”, a declarat Elias Charalambous, la conferința de presă.

FCSB vine după două victorii la rând, 1-0 cu Csikszereda şi 2-1 cu FC Botoşani. Oţelul e una dintre contracandidatele FCSB-ului la calificarea în play-off. Înaintea meciului dintre cele două echipe, roş-albaştrii şi gălăţenii sunt la egalitate de puncte. Ambele echipe au acumulat 37 de puncte, Oţelul fiind momentan peste FCSB în clasament datorită golaverajului.

În tur, FCSB s-a impus la limită, cu 1-0, printr-un gol marcat din penalty de Florin Tănase. Oţelul vine după un egal, 0-0 cu Botoşani şi o înfrângere la limită, cu 1-0, cu Universitatea Craiova.