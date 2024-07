"Va fi vai de capul lui!" Gigi Becali, sfat pentru Gică Hagi după ce a fost propus la naţională - Antena Sport

Gigi Becali, sfat pentru Gică Hagi după ce a fost propus la naţională Gigi Becali / Profimedia Images Gigi Becali i-a dat un sfat lui Gică Hagi, după ce „Regele” a fost propus la echipa naţională. Patronul de la FCSB consideră că managerul celor de la Farul este singurul care poate avea succes pe banca „tricolorilor”. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Gică Hagi este numele propus pentru a-i lua locul lui Edi Iordănescu, la echipa naţională. FRF a anunţat oficial plecarea lui Iordănescu Jr, de pe banca „tricolorilor”. Gigi Becali, sfat pentru Gică Hagi după ce a fost propus la naţională Gigi Becali consideră că pentru Gică Hagi ar fi riscant să preia naţională, deoarece în cazul în care nu va avea succes, cariera sa va avea de suferit. Patronul de la FCSB consideră că un antrenor fără nume ar fi mai potrivit, deoarece nu ar risca nimic. De asemenea, Gigi Becali a mai dezvăluit că Gică Hagi are în plan să preia o echipă puternică din Europa. „Hagi, la naţională, cea mai tare mutare. Să vedem dacă vrea. Dar de ce credeţi că Edi a refuzat? Nu avem valoare, nu avem echipă. Cine ia echipa naţională acum riscă foarte mult! Gică, să spunem, că dă un plus, e numărul unu…dar ce să facă, să facă un nou Hagi? Nu avem jucători, ce s-a întâmplat, s-a întâmplat. Ştiam că Edi nu va continua, avea oferte. Ştiu de la un părinte care e duhovnicul familiei lor. Are oferte şi din Arabia, şi din Europa. Dacă s-a urcat acolo sus, să stea acolo. Nu are ce să facă cu această echipă. Reclamă

Reclamă 4

Gică Hagi poate o scoate…dar nu ştiu dacă va accepta. Vrea să antreneze, dar o echipă mare, undeva în Europa. Asta vrea şi el. (N.r. ce sfat îi daţi) Nu ştiu, e cu dus şi întors, i-aş da sfat să nu se bage, că e greu, dar e şi singurul care ar putea. Are arta pentru a face, dar şi dacă nu face, va fi vai de capul lui după. Cade în cap, acum are lauri, a ieşit campion. Dacă vine la echipa naţională, nu ştiu dacă va putea să stea sus. Să ia echipa naţională unul care nu are nume, să se ducă la risc. Unul ca Gică, care are nume, e cu mare risc. Gică are şi el echipa lui, Ianis s-a căsătorit. Nu ştiu ce va face…Pentru el, nu ştiu cum va fi”, a declarat Gigi Becali, conform fanatik.ro.

Prima reacţie a lui Gigi Becali, după ce Edi Iordănescu a plecat de la naţionala României

Prima reacţie a lui Gigi Becali, după ce Edi Iordănescu a plecat de la naţionala României. Patronul de la FCSB a spus că e treaba lui Burleanu şi Stoichiţă să găsească un selecţioner.

Becali a spus că nu e problema lui că România a rămas fără selecţioner şi a precizat că se uita la meciurile naţionalei doar când pe teren se aflau jucători de la FCSB.

Reclamă

„Nu mă interesează că Edi Iordănescu a plecat de la echipa națională. E băiat mare și face ce vrea. Nu e problema mea că a plecat. Acum e treaba lui Burleanu să găsească un alt selecționer, dar nu vreți să îi caut eu acum un alt selecționer? Să se descurce cu Stoichiță. Eu mă uitam la meciurile naționalei cu Edi selecționer, atunci când știam clar că joacă vreunul de la FCSB titular, în rest nu prea mă interesa pe mine”, a spus Gigi Becali pentru prosport.ro.