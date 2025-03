"Vă spun exact cum a fost". Rupe tăcerea după plecarea de la Universitatea Craiova. Ce spune omul acuzat de "trădare" - Antena Sport

Înfrângerea contra celor de la FCSB din ultima etapă a sezonului regulat i-a fost fatală unui om din staff-ul lui Mirel Rădoi. Au ieşit la iveală zvonuri în privinţa unei „trădări” mai ales după declaraţiile antrenorului de la finalul disputei contra campioanei.

S-a spus că despărţirea de Marius Francisc a venit chiar în urma a ceea ce a spus Mirel Rădoi după FCSB-Universitatea Craiova 1-0.

Marius Francisc rupe tăcerea

Specialist în analiză video, Marius Francisc tocmai a plecat de la Craiova lui Mirel Rădoi. Antrenorul a lăsat de înțeles că FCSB a avut informații despre strategia adoptată de Craiova. „Am început meciul greu, n-am reușit să ducem mingea unde ar fi trebuit. Au știut să blocheze spațiile… Am rămas surprins că în 35 de meciuri, 11 în Europa și 24 în campionat, n-au făcut-o. Am găsit zone libere în analisa celor 35 de meciuri pe care le-au jucat în acest sezon dar, din păcate pentru noi, acum au acoperit acele zone. Circulația balonului a fost destul de lentă și probabil asta le-a dat timp să se organizeze”, s-a plâns Rădoi.

Francisc respinge aceste zvonuri. Înainte să ajungă la Craiova, analistul video a fost colaborator al lui Edi Iordănescu, apoi angajat la FCSB. La Craiova a lucrat cu Eugen Neagoe, Laurențiu Reghecampf, Corneliu Papură, Ivaylo Petev sau Costel Gâlcă. „Vă spun exact cum a fost. Eu intrasem în ultimele luni de contract cu Craiova. Am tot avut discuții de prelungire începând din ianuarie. Am fost alături de toți antrenorii, totul a fost în regulă. Mirel avea 2 analiști, așa că am făcut un pas în spate. Lucrurile sunt simple, din punctul meu de vedere. Am zis s-o rupem după meciul cu FCSB”, a explicat Francisc, citat de digisport.ro.

Nu s-a oprit aici. A vorbit şi despre posibila „trădare”. „Nimic! Mirel e super băiat. Nu mi-a zis nimic, niciodată în față. E un super caracter și cred că va avea rezultate foarte bune. N-am stat să investighez, nu știu de unde au plecat informațiile astea. Știi cum e, la supărare îți trec multe prin cap. Eu sunt curat, asta știu sigur. Ne-am dat mâna, ne-am îmbrățișat, am discutat chiar cu cei din conducere că vom mai putea colabora pe viitor.