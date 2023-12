"Vă temeţi că aţi putea fi demis?" Reacţia imediată a lui Andrea Mandorlini, după CFR Cluj - FCSB 1-1. Ce a spus despre rivali - Antena Sport

CFR Cluj – FCSB 1-1

Reacţia imediată a lui Andrea Mandorlini Reacţia imediată a lui Andrea Mandorlini, după CFR Cluj – FCSB, scor 1-1, în momentul în care a fost întrebat dacă este îngrijorat că ar putea fi demis. Antrenorul ardelenilor a avut un mesaj direct pentru Neluţu Varga şi ceilalţi conducători ai clubului. A ţinut să afirme că nu ţine de post.

CFR Cluj a avut şansa de a se apropia la două puncte de FCSB şi să se distanţeze de Universitatea Craiova şi Rapid. A deschis scorul în Gruia, prin Tachtsidis, dar Olaru a restabilit egalitatea în minutul 26. „Feroviarii” riscau chiar să fie învinşi, dacă era validat golul lui Florinel Coman. Sebastian Colţescu i-a înfuriat pe roş-albaştri după ce a acordat fault la intervenţia lui Vali Creţu.

„Vă temeţi că aţi putea fi demis?” Reacţia imediată a lui Andrea Mandorlini

„Am jucat cu o echipă puternică. Avantajul în acel moment a fost meritat, am condus cu 1-0. A fost un meci bun per total, nu am avut noroc. Puteam pierde, am greşit mult. Egalul cred că e corect.