“Văd să rămână și din vară”. Fostul coleg al lui Rădoi crede într-o “împăcare” între antrenor și Gigi Becali

Ruptura de la FCSB dintre Gigi Becali și Mirel Rădoi care l-ar fi convins pe antrenor să plece din vară a fost comentată recent de mai multe personaje din fotbalul românesc, iar recent Valentin Badea și-a expus și el părerea. Fostul jucător al roș-albaștrilor și în același timp fostul coleg al lui Rădoi crede că e posibil ca tehnicianul de 45 de ani să rămână totuși la campioana ultimelor două ediții de Liga 1.

Mirel Rădoi a venit la FCSB pentru perioada play-out-ului ca să ducă echipa în preliminariile Conference League, însă antrenorul de 45 de ani nu își dorește să continue pe banca formației roș-albastre. Deși s-a spus de la început că fostul căpitan al clubului va pleca după acest sezon, existau speculații că ar putea să stea mai mult.

Totul s-a schimbat după meciul cu Oțelul Galați din play-out câștigat de roș-albaștri cu 4-0, când Gigi Becali l-a criticat dur pe Vlad Chiricheș. Extrem de deranjat de afirmațiile nașului său, Rădoi a decis că nu mai are ce să caute la formația bucureșteană din sezonul viitor.

Vali Badea încă are încredere în scenariul “Mirel Rădoi în sezonul viitor”

Deși Gică Craioveanu, spre exemplu, se așteaptă ca Mirel Rădoi să nu mai continue din sezonul viitor, din partea lui Vali Badea, fostul atacant al roș-albaștrilor, a venit o părere diferită. Cel care i-a fost coleg actualului antrenor al FCSB-ului crede că situația tehnicianului de 45 de ani va fi similară cu cea a lui Cosmin Olăroiu, care și el după un prim mandat scurt a revenit și a obținut performanțe mari, apogeul fiind semifinala de Cupă UEFA din 2006.

“Eu sper ca Mirel Rădoi și Gigi Becali să ajungă la un numitor comun, să fie liniște la echipă. Eu văd să rămână și din vară. Cred că va fi un istoric la fel ca în cazul lui Cosmin Olăroiu. A venit prima dată, a stat puțin, apoi s-a întors și a avut acele rezultate istorice. Asta mi-aș dori și pentru Mirel.