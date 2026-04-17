Ruptura Mirel Rădoi – Gigi Becali, comentată de Gică Craioveanu: “Și Guardiola, și Mourinho”

Mirel Rădoi a luat decizia de a pleca de la FCSB la finalul acestui sezon după un conflict apărut cu Gigi Becali, iar vestea a început deja să fie comentată de personaje din lumea fotbalului. Gică Craioveanu nu a părut deloc surprins de alegerea tehnicianului roș-albaștrilor și nu s-a ferit să spună în mod indirect că nici Pep Guardiola sau Jose Mourinho nu ar scăpa de intervențiile patronului.

Mirel Rădoi a venit la FCSB pentru perioada play-out-ului ca să ducă echipa în preliminariile Conference League, însă antrenorul de 45 de ani nu își dorește să continue pe banca formației roș-albastre. Deși s-a spus de la început că fostul căpitan al clubului va pleca după acest sezon, existau speculații că ar putea să stea mai mult.

Gică Craioveanu, deloc surprins de viitoarea plecare a lui Rădoi de la FCSB

Totul s-a schimbat după meciul cu Oțelul Galați din play-out câștigat de roș-albaștri cu 4-0, când Gigi Becali l-a criticat dur pe Vlad Chiricheș. Extrem de deranjat de afirmațiile nașului său, Rădoi a decis că nu mai are ce să caute la formația bucureșteană din sezonul viitor.

Gică Craioveanu, rugat să comenteze pe marginea acestui subiect, a spus că Rădoi își dorește liniște la un club, ceva ce nici măcar Guardiola sau Mourinho nu ar găsi la FCSB.

“Am spus-o că nu va rezista o lună, deși a rezistat o lună și o săptămână. Va pleca în vară. Mirel, cred eu, are alte perspective. Vrea liniște și la FCSB nu va fi liniște.