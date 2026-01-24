Valeriu Iftime a schimbat discursul: "Frică mare să nu prindem play-off-ul" - Antena Sport

FC Botoşani era revelaţia campionatului şi se gândea la câştigarea campionatului, acum nu mai cunoaşte gustul victoriei, iar patronul Valeriu Iftime se teme ca echipa să nu rateze şi play-off-ul.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

“Craiova e o echipă bună, dacă Dumnezeu ne lumina şi marca Mailat era altceva. Îmi pare rău de puncte, dar suntem într-o zonă periculoasă. Frică mare să nu prindem play-off-ul. La golul doi am făcut o greşeală mare. Suntem în cea mai neagră perioadă, după ce travesam o perioadă bună. Fiecare ocazie dacă nu o fructifici, jocul aşteaptă greşeala. O echipă bună Craiova, nu ai ce să zici. Eu cred că suntem o echipă bună, dar dacă nu batem Galaţi nu merităm în play-off. Craiova şi Dinamo care am spus de şapte etape care au cel mai bun joc şi cel mai bun lot. La Dinamo e bun şi antrenorul, e extraordinar ce a făcut acolo”, a spus Valeriu Iftime pentru digisport.ro.

Iftime crede că Universitatea Craiova are cei mai valoroşi jucători din Liga 1, peste cei de la FCSB.

“Nsimba e foarte bun, Mora. Ei sunt mai buni ca şi FCSB ca valori. Eu cred că Univesitatea poate câştiga campionatul. O echipă pragmatică, foarte bună”, a mai spus antrenorul.

Echipa Universitatea Craiova a învins sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 2-0, formaţia FC Botoşani, în etapa a 23-a din Liga 1. Echipa lui Coleho a urcat pe primul loc al clasamentului. În Bănie, moldovenii au tras un semnal de alarmă pentru trupa lui Coelho în minutul 42, când Mailat a lovit bara, pe contraatac. Craiovenii au reuşit să deschidă scorul după mai bine de o oră de joc în minutul 65, prin Cicâldău, iar Etim a stabilit rezultatul final în minutul 82.