Valeriu Iftime, după prima înfrângere a Botoşaniului după 13 meciuri: "Am câștigat cumva, că ne-am bătut singuri" - Antena Sport

Valeriu Iftime, după prima înfrângere a Botoşaniului după 13 meciuri: “Am câștigat cumva, că ne-am bătut singuri”

Publicat: 8 noiembrie 2025, 11:02

Valeriu Iftime / Sport Pictures

Valeriu Iftime, patronul celor de la FC Botoşani, a avut puterea să râdă, după ce echipa sa a pierdut meciul de pe terenul celor de la Farul Constanţa. Formaţia de la malul mării s-a impus cu 2-0 şi a oprit seria de invincibilitate a trupei pregătite de Leo Grozavu.

FC Botoşani avea 11 meciuri fără înfrângere în Liga 1, la care se adaugă în această perioadă şi alte două partide din Cupa României.

Valeriu Iftime, după Farul Constanţa – FC Botoşani 2-0: “Am avut un ghinion fantastic”

Patronul celor de la FC Botoşani este conştient de presiunea la care sunt supuşi jucătorii săi, după ce echipa a ajuns în fruntea clasamentului din Liga 1, dar crede că moldovenii au avut ghinion vineri seară, făcând referire la reuşita superbă a lui Ionuţ Vînă.

Mai mult, el abia aşteaptă meciul cu Dinamo, de pe teren propriu, care va avea loc după pauza internaţională, fiind convins că echipa sa este de nivelul play-off-ului în acest sezon:

“Am câștigat cumva, că ne-am bătut singuri (n.r. râde). Dacă nu făcea Friday acea greșeală, nu cred că ne bătea Farul. 11 la 11 nu ne-ar fi învins, era greu. Golul lui Vînă vine o dată la 300 de ani. Puteam face 1-2 la un moment dat, dar asta este. Toate marile echipe din lume, nu este cazul lui FC Botoșani, au mai multă presiune când sunt acolo sus.

Aseară am avut un ghinion fantastic cu acel gol. După aceea trebuia să marcăm noi și au dat ei… A fost apoi greșeala lui Friday. Dacă eram în locul lui mă puneam jos, pentru că știam că o scoate Anestis. 10 inși nu îi dădeau gol lui Anestis. Nu primul loc este cel care contează, ci cum jucăm noi.

Abia aștept meciul cu Dinamo, pentru că este o echipă care vrea titlul. Doar echipele acestea te pot îngenunchea, din punct de vedere fotbalistic. Eu cred că suntem o echipă de play-off, doar că mai trebuie niște reglaje și Leo Grozavu știe asta”, a declarat Valeriu Iftime, potrivit digisport.ro.

FC Botoşani poate pierde primul loc etapa aceasta. Rapid are nevoie de cel puţin un punct pentru a urca pe prima poziţie în meciul de pe teren propriu cu FC Argeş.

