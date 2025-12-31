Omul-foarfecă de la Cupa Africii: la 15 ani era tâmplar, a debutat la 23 și acum rupe porțile în Europa - Antena Sport

Închide meniul
Ionuţ Axinescu Publicat: 31 decembrie 2025, 10:29

Omul-foarfecă de la Cupa Africii: la 15 ani era tâmplar, a debutat la 23 și acum rupe porțile în Europa

El Kaabi, în timpul unui meci / Profimedia

Maroc s-a calificat în optimi la Cupa Africii, iar eroul “leilor din Atlas” este Ayoub El Kaabi. Spectaculosul vârf marocan a marcat trei goluri în faza grupelor, două dintre ele din foarfecă! Unul în meciul de deschidere, cu Insulele Comore (2-0), și altul în jocul cu Zambia (3-0), care a desăvârșit calificarea gazdelor.

El Kaabi, „omul-foarfecă”

În vârstă de 32 de ani, Ayoub El Kaabi este unul dintre “tunarii” Europei în ultimii ani, la Olympiacos, unde a marcat 75 de goluri în 116 meciuri, din 2023 încoace. În sezonul 2023/2024, marocanul a fost golgheter în Conference League, cu 11 goluri. A marcat unicul gol inclusiv în finala cu Fiorentina (1-0), care i-a adus lui Olympiacos primul trofeu european din istorie.

Ce e cu adevărat ieșit din tipare? Atacant puternic fizic și extrem de agil, El Kaabi marchează, cu precădere, fie cu capul, fie din foarfecă! După cele două goluri prin acest procedeu la Cupa Africii, pe internet circulă un clip de aproape patru minute cu toate golurile sale din foarfecă, de-a lungul carierei.

Tâmplar la 15 ani, fotbalist profesionist abia la 23

Ayoub El Kaabi are și o poveste de viață deosebită. A debutat în fotbalul profesionist abia la 23 de ani, cu Racing de Casablanca, în a doua ligă din Maroc. Până atunci, a muncit din greu. A început la 15 ani, ca ucenic într-o tâmplărie, apoi a fost și zidar. “M-am născut într-o familie modestă. Ca să mă întrețin, a trebuit să învăț o meserie. Așa am ajuns la tâmplărie“, povestea el în presa marocană.

Crescut într-un cartier sărac din Casablanca, a jucat fotbal mai întâi ca fundaș stânga. Apoi a trecut la mijloc, unde marca pe bandă rulantă, așa că antrenorul său de la Racing l-a trimis în atac. O mutare care avea să-i schimbe cariera. Și-a ajutat echipa să promoveze în prima ligă, iar de acolo cariera sa a explodat.

Mașină de goluri

Mai întâi, s-a transferat la RS Berkane, un club important în Maroc. După ce s-a remarcat la CHAN (Cupa Africii pentru jucători din campionatele locale), El Kaabi a prins un contract în China, la Hebei China Fortune, unde a jucat alături de Lavezzi și Mascherano. A făcut ce știe mai bine: a marcat și a continuat să atragă atenția.

După două sezoane acasă, la Wydad, cu 35 de goluri în 57 de meciuri, a venit mutarea în Europa. A semnat în Turcia, la Hatayspor, și a confirmat că e golgheter înnăscut. Iar după un scurt periplu în Qatar, la Al Sadd, a trecut la Olympiacos, unde “rupe” porțile. În această stagiune, a dat deja 15 goluri și două assist-uri în 22 de meciuri.

● 171 de goluri în 301 meciuri pentru echipele sale de club are Ayoub El Kaabi.
● Atacantul marocan a înscris 30 de goluri în 61 de selecții pentru echipa națională.
● 5 milioane de euro e cota lui El Kaabi pe Transfermarkt

