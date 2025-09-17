Valeriu Iftime i-a dat replica lui Mihai Stoica: "Asta e ideea". Ce i-a "urat" FCSB-ului înainte de meci - Antena Sport

Valeriu Iftime, patronul de la FC Botoșani, a prefațat partida dintre echipa sa și FCSB din etapa a 10-a din Liga 1. Omul de afaceri a discutat inclusiv despre declarația lui Mihai Stoica, care l-a ironizat pentru că a spus despre Gigi Becali că “mieuna” la televizor după remiza cu Csikszereda.
În plus, Iftime a reiterat că își dorește să demită antrenorul de la FCSB și nu a ezitat să ironizeze situația de la clubul roș-albastru.
Valeriu Iftime: “Pe domnul Becali nu-l demite nimeni”
În ciuda declarațiilor încrezătoare, Iftime s-a arătat și conștient de faptul că FCSB este într-o nevoie disperată de victorii, în contextul în care a obținut doar una de la startul Ligii 1. Patronul de la FC Botoșani chiar a spus că nu ar fi o tragedie dacă ar pierde în fața campioanei en-titre, căreia i-a recunoscut forța.
În plus, Iftime a vorbit despre ce a spus Mihai Stoica despre el și a ajuns din nou la declarațiile date de Gigi Becali după remiza cu Csikszereda. Conducătorul din Moldova este de părere că spusele patronului sunt doar de formă și nu crede cu adevărat că echipa sa e atât de slabă încât să nu prindă play-off-ul.
“Mi-e foarte teamă. Pentru noi nu e o mare tragedie dacă te bate FCSB. E o echipă foarte bună. Să te ferească Dumnezeu de lupul rănit, sau leul rănit. Au nevoie de puncte.
L-aș demite pe antrenorul lor, e adevărat că de fapt acolo sunt doi antrenori. Pe domnul Becali nu-l demite nimeni, se demite singur dacă se va demite vreodată. Nimeni nu știe cine conduce și cum conduce, conduce cred domnul Becali multe lucruri, dar nu cred că e atât de radical. Adică «Domne face tot și antrenorii sunt chiar de pomană». Noi credem ce ne place mai mult. Eu nu cred așa.
Eu n-am vrut să îl supăr. După meciul cu Csikszereda, a intrat domnul Becali întâmplător la televizor, așa ca un pisoi (n.r. și a spus): «Noi suntem o echipă slabă». Băi, nu e niciodată pisoi domnul Becali. Acolo e ideea de a adormi presa“, a spus Iftime în exclusivitate pentru Antena Sport.
Zilele trecute, Mihai Stoica spusese următoarele despre declarațiile inițiale ale lui Valeriu Iftime: “Am văzut, Valeriu Iftime e războinic, l-a luat pe Gigi că mieuna, că nu știu ce, ne așteaptă, ne bate“.
