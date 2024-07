Valeriu Iftime l-a criticat dur pe Bogdan Andone, după criza acestuia: "Nu mă așteptam să facă circ. A greșit şi la schimbări" - Antena Sport

Valeriu Iftime l-a criticat dur pe Bogdan Andone, după criza acestuia Valeriu Iftime şi Bogdan Andone / colaj Hepta, captura digisport.ro Valeriu Iftime l-a criticat dur pe Bogdan Andone, după criza de nervi a acestuia. Antrenorul lui FC Botoşani a fost eliminat după ce a făcut scandal. Nici cartonaşul roşu nu l-a oprit pe Andone. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ FC Botoşani a pierdut cu 3-2 „derby-ul Moldovei”, cu Oţelul Galaţi, după un meci cu răsturnări de situaţie. Valeriu Iftime l-a criticat dur pe Bogdan Andone, după criza acestuia: „Nu mă așteptam să facă circ. A greșit şi la schimbări” „Nu mă așteptam să facă un asemenea circ. A greșit și la schimbări, a fost catastrofală echipa după schimbări”, a declarat Valeriu Iftime la digisport.ro. „Cred că s-au calmat spiritele acum. Bogdan s-a enervat și ne-am făcut de râs. Îmi pare rău că suntem provinciali și pierdem puncte. Cred că am fost mai buni și puteam câștiga. Eram pe cai mari. Nu am avut timp încă să vorbesc cu Bogdan. Nu credeam în viața mea că se poate întâmpla așa ceva. Atitudinea lui, nervii și toate comentariile. Am o măsură, însă până la o limită. Nu poți face așa ceva. Nu pot să înțeleg cum s-a putut enerva într-un asemenea hal. Poate a fost din cauza căldurii. Reclamă

Nu vreau să mai trăiesc ce am trăit anul trecut. Îmi era jenă și mie, jur. A fost o cădere totală, aveam 2-1 și eram mai buni, apoi am căzut. Nu vreau să repetăm greșelile din sezonul precedent”, a mai spus Valeriu Iftime pentru sursa citată.

Bogdan Andone, criză de nervi în FC Botoşani – Oţelul 2-3! Nu s-a oprit nici după ce arbitrul i-a arătat cartonaşul roşu!

Bogdan Andone a avut o criză de nervi în FC Botoşani – Oţelul 2-3! Andone a fost eliminat în minutul 86 al meciului.

Andone a strigat la centralul Cristian Moldoveanu. Nici după ce arbitrul central i-a arătat cartonaşul roşu Bogdan Andone nu s-a calmat. El a continuat să vocifereze.

Dorinel Munteanu a ieşit învingător din „derby-ul” Moldovei. Meciul FC Botoşani – Oţelul 2-3 a avut răsturnări incredibile de situaţie. Alex Pop a deschis scorul pentru gălăţeni, ulterior FC Botoşani a condus cu 2-1, după care Oţelul a înscris 2 goluri în 3 minute, 65 şi 68. Zivulic a reuşit „dubla” cu care Oţelul a învins-o pe Botoşani în deplasare. Centralul Cristian Moldoveanu a debutat în Liga 1 la acest meci. Bogdan Andone e recidivist! El riscă o suspendare mare Bogdan Andone a mai făcut o criză de nervi sezonul trecut. El riscă să fie suspendat mai multe etape. Sezonul trecut a primit o suspendare de 2 etape pentru ieşirea din meciul cu Dinamo. Andone a văzut atunci cartonaşul roşu în minutul 30 al meciului cu Dinamo. FC Botoşani s-a salvat de la retrogradare la baraj sezonul trecut. Botoşani a trecut de Mioveni la barajul de rămânere / promovare în Liga 1. Dorinel Munteanu, reacţie vehementă după scandalul uriaş din meciul cu Botoşani: „Am înjurat! Am avut o ieşire nervoasă!” Dorinel Munteanu a avut o reacţie vehementă după scandalul uriaş din meciul cu Botoşani. Bogdan Andone, antrenorul celor de la Botoşani, l-a acuzat pe Dorinel Munteanu că l-a înjurat de la începutul meciului pe arbitrul Cristian Moldoveanu. În replică, antrenorul Oţelului a spus că injuriile au fost la adresa unor oameni din staff.

”Nu înțeleg de ce Bogdan Andone se leagă de mine. A fost un arbitraj care a dezavantajat ambele echipe. Dar el în loc să-și vadă de problemele de la echipa lui, se ia de mine. Am avut o ieșire nervoasă, am înjurat, am folosit cuvinte dure, dar spre maseurii mei și spre preparatorul nostru fizic fiindcă nu se uitau la mine să mă anunțe care este starea lui Cisotti, care fusese lovit cu cotul în spate într-un moment în care noi eram sub presiune.

Am fost și eu avertizat, dar pentru proteste, nu fiindcă am înjurat arbitrii. Asta în condițiile în care publicul din spatele băncilor de rezerve m-a înjurat continuu. Nu sunt ușă de biserică, dar nu am înjurat arbitrajul!

Am fost cel mai suspendat antrenor din Liga 1, dar pentru gesturi, pentru proteste. Oricum, e urât din partea lui că dă într-un coleg de breaslă ca să-și ascundă astfel propriile slăbiciuni. Păi ce a spus el la ieșirea de pe teren nu poate fi reprodus. Pe mine nu mă interesează ce zice sau ce face Bogdan Andone sau de FC Botoșani. Dar nu e normal să acuze așa un coleg”, a spus Dorinel Munteanu, potrivit gsp.ro.