Alcaraz îl bate pe Zverev în cea mai lungă semifinală din istoria Openului Australian: "Sunt foarte mândru" - Antena Sport

Carlos Alcaraz s-a calificat dramatic în finala Australian Open 2026, după ce l-a învins în 5 seturi pe Alexander Zverev, scor 6-4, 7-6 (5), 6-7 (3), 6-7 (4), 7-5.

Liderul ATP a trecut prin momente grele, având probleme medicale încă din setul 3. El a ieşit triumfător după 5 ore și 27 de minute de joc şi a fost cea mai lungă semifinală din istoria turneului.

“Crezând, crezând mereu. Întotdeauna am spus că trebuie să crezi în tine, indiferent ce probleme ai. Am avut probleme de la mijlocul setului 3, din punct de vedere fizic a fost unul dintre cele mai solicitante meciuri pe care le-am jucat în cariera mea. Am mai fost însă în astfel de situații, am mai fost în astfel de meciuri, știam că trebuie să lupt, pentru că vor apărea șansele. Sunt foarte mândru de modul în care am luptat și am revenit în setul decisiv.”, a spus ibericul, potrivit Eurosport.ro.

Carlos Alcaraz e primul finalist de la Australian Open 2026. El își va afla astăzi adversarul în urma confruntării dintre Jannik Sinner și Novak Djokovic.