La ce echipă din Formula 1 e dispus să investească Christian Horner, fostul șef de la Red Bull - Antena Sport

Alpine a dezvăluit că fostul şef al team-ului Red Bull, Christian Horner, se numără printre cei interesaţi să investească în echipa franceză de Formula 1.
Horner, 52 de ani, a fost îndepărtat din funcţia de responsabil principal al echipei Red Bull după Marele Premiu al Marii Britanii din iulie anul trecut, înainte de plecarea sa oficială în luna septembrie, rămânând, astfel, posibilitatea ca el să poată reveni în acest sport, fiind liber de orice angajament.
Christian Horner, dispus să investească la Alpine
Alpine a comunicat faptul că nu este un secret că Otro Capital a avut discuţii preliminare pentru a-şi vinde partea sa din echipa de Formula 1, care în sezonul trecut a încheiat în coada clasamentului la constructori.
”Odată cu dezvoltarea rapidă a Formulei 1, evaluarea echipelor a crescut şi, surprinzător, a făcut ca mai multe părţi să fie interesate de intrarea în acest sport”, a anunţat, într-un comunicat, echipe Alpine.
”Echipa este abordată şi contactată, în mod regulat, de potenţiali investitori, în mod special Otro Capital a anunţat că a început potenţiale discuţii‘‘, potrivit Alpine.
‘‘Una dintre părţile care şi-au exprimat interesul este un grup de investitori care îl include, de asemenea, pe Christian Horner”, se mai precizează în comunicatul celor de la Alpine.
”Orice abordări sau discuţii se desfăşoară cu actualii acţionari, Otro Capital (24%) şi Renault Group (76%), nu direct cu şeful Flavio Briatore sau cu echipa”, conform comunicatului.
Horner a fost responsabil de gestionarea unui succes extraordinar în cei 20 de ani pe care i-a petrecut la Red Bull, obţinând opt titluri la piloţi şi şase titluri la constructori.
Decizia de a se elibera de responsabilităţile operaţionale în luna iulie a venit la 17 luni după ce a fost acuzat de ”comportament nepotrivit” de către o colegă din echipa Red Bull.
În 2024, la Marele Premiu din Bahrain, la debutul sezonului competiţional, Christian Horner a fost achitat de orice acuzaţii după o investigaţie internă, abia după ce sute de mesaje de pe o aplicaţie de mesagerie au apărut, ca fiind schimbate între el şi cea care a înaintat plângerea, scurse apoi către lumea Formulei 1.
Horner, care este căsătorit cu Geri Halliwell, fosta membră a trupei Spice Girls, a reuşit să ţină Red Bull în joc şi să lupte mai departe.
El a negat întotdeauna acuzaţiile şi a fost exonerat pentru a doua oară de acuzaţii privind comportamentul de către un organism independent KC în august 2024.
