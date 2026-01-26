La ce echipă din Formula 1 e dispus să investească Christian Horner, fostul șef de la Red Bull - Antena Sport

Alpine a dezvăluit că fostul şef al team-ului Red Bull, Christian Horner, se numără printre cei interesaţi să investească în echipa franceză de Formula 1.

Horner, 52 de ani, a fost îndepărtat din funcţia de responsabil principal al echipei Red Bull după Marele Premiu al Marii Britanii din iulie anul trecut, înainte de plecarea sa oficială în luna septembrie, rămânând, astfel, posibilitatea ca el să poată reveni în acest sport, fiind liber de orice angajament.

Christian Horner, dispus să investească la Alpine

Alpine a comunicat faptul că nu este un secret că Otro Capital a avut discuţii preliminare pentru a-şi vinde partea sa din echipa de Formula 1, care în sezonul trecut a încheiat în coada clasamentului la constructori.

”Odată cu dezvoltarea rapidă a Formulei 1, evaluarea echipelor a crescut şi, surprinzător, a făcut ca mai multe părţi să fie interesate de intrarea în acest sport”, a anunţat, într-un comunicat, echipe Alpine.

”Echipa este abordată şi contactată, în mod regulat, de potenţiali investitori, în mod special Otro Capital a anunţat că a început potenţiale discuţii‘‘, potrivit Alpine.