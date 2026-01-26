Flamengo, gata să dea o lovitură istorică pentru fotbalul brazilian! Starul din Premier League, gata să semneze - Antena Sport

Brazilienii de la Flamengo sunt gata să dea cea mai tare lovitură pe piața transferurilor din istoria campionatului intern și să-l aducă de la West Ham United pe Lucas Paqueta.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Dorit la un moment dat de Manchester City, mijlocașul în vârstă de 28 de ani a fost în centrul unui scandal cu pariuri sportive, însă în cele din urmă a fost achitat în acel dosar.

Lucas Paqueta, cel mai scump transfer din istoria Braziliei

Ajuns în vara anului 2022 în Premier League, Lucas Paqueta este foarte aproape să o părăsească pe West Ham United. Deși în 2025 se afla pe lista lui Pep Guardiola la Manchester City, acesta este dorit înapoi în Brazilia.

Format de către cei de la Flamengo, Paqueta a spus ”DA” revenirii „acasă”, iar jurnalistul Fabrizio Romano anunță că se va stabili un record istoric pentru fotbalul brazilian.

Concret, Flamengo, care a încasat sume impresionante la Campionatul Mondial al Cluburilor, oferă 41 de milioane de euro în schimbul acestuia, ceea ce reprezintă cea mai mare sumă plătită vreodată de o echipă din Brazilia pentru un jucător.