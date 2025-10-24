Verdictul dur al lui Adi Ilie în privinţa FCSB: "La cum joacă ratează play-off-ul" - Antena Sport

Închide meniul
Verdictul dur al lui Adi Ilie în privinţa FCSB: "La cum joacă ratează play-off-ul"

Home | Fotbal | Liga 1 | Verdictul dur al lui Adi Ilie în privinţa FCSB: “La cum joacă ratează play-off-ul”

Verdictul dur al lui Adi Ilie în privinţa FCSB: “La cum joacă ratează play-off-ul”

Radu Constantin Publicat: 24 octombrie 2025, 13:32

Verdictul dur al lui Adi Ilie în privinţa FCSB: La cum joacă ratează play-off-ul

Adrian Ilie, în timpul unui interviu / Antena Sport

Adi Ilie a făcut o analiză riguroasă a FCSB după meciul cu Bologna, pierdut în Liga Europa, cu 1-2. El crede că echipa a scăzut dramatic în valoare faţă de anul trecut. Mai mult, fostul atacant al naţionalei crede că au fost momente în care italienii au ridiculizat FCSB: “mi s-a părut că îi și cam iau la mișto”.

„La FCSB mă așteptam. S-a jucat meciul în 15 minute. Era 0-2 în minutul 11. La FCSB mă aștept la mai mult. Mă uitam la jucătorii de la FCSB, niciunul nu e macar la 80% din ce jucau anul trecut. Niciunul. Și noi, când eram la Steaua, eram 2-3, care nu jucam bine, dar la ei, meci de meci, nu iese niciunul în evidență. Au nivelul foarte scăzut față de anul trecut. Joacă în Europa League, și cu Young Boys și cu Bologna, ambele meciuri se decid în prima repriză. Cei de la Bologna, prin minutul 30-40, aveau deja frâna de mână trasă. Mi s-a părut că îi și cam iau la mișto pe cei de la FCSB. Asta mi-au dat de înțeles. S-a mai echilibrat puțin repriza a doua, dar FCSB nu e nici măcar la 50% din ce juca anul trecut. Niciun jucător nu se ridică la nivelul de anul trecut. Hai, măcar 3. Am înțeles că Olaru a fost accidentat, a venit Cisotti și era cel mai bun din echipă. Nici măcar Cisotti nu mai e ce a fost. Cu jocul ăsta atât de slab o să aibă probleme mari în campionat”, a declarat Adi Ilie, pentru Fanatik.ro.

Întrebat dacă FCSB este în pericol să să rateze play-off-ul, Adi Ilie a dat un verdict dur: “La cum joacă, da. Și văd și celelalte echipe. Botoșani joacă. I-am văzut la U Cluj. U Cluj care anul trecut era în play-off, cu un joc foarte, iar Botoșani a defilat la Cluj”.

FCSB a suferit al doilea eșec la rând în faza principală a UEFA Europa League. Campioana României a fost învinsă pe Arena Națională de către italienii de la Bologna, scor 2-1.

 

