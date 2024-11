Verdictul specialistului, după fazele controversate din Universitatea Craiova - FCSB 1-1: „Ce să fie? Vrea să-l împuște?” - Antena Sport

„Nu ştiu dacă a fost linia dreaptă sau strâmbă” Florin Tănase, după Universitatea Craiova – FCSB 1-1

Florin Tănase a fost „dărâmat” după derby-ul Universitatea Craiova – FCSB, scor 1-1, din etapa a 15-a a Ligii 1. Atacantul roş-albaştrilor nu îşi explică de ce echipa lui a ratat victoria în Bănie.

„Un meci intens, din păcate nu am făcut ce trebuia pentru a ţine de rezultat. Trebuia să jucăm altceva în repriza a doua şi să mai marcăm. Nu ai voie să nu câştigi un meci când ai un om în plus din prima repriză.

Aşteptam să decidă dacă e penalty sau nu. Acum nu ştiu dacă a fost ofsaid, dacă a fost linia dreaptă, strâmbă… nu mai contează. Am pierdut 2 puncte mari aici.

Nu am văzut prea bine nici faultul nici acea încăierare, ei ştiu mai bine dacă au fost sau nu. Nu mai contează. Am avut 1-0, om în plus, simplu, trebuia să câştigăm.

Meciurile din Europa au o intensitate mai mare, jucăm acasă, în faţa propriilor suporteri. Trebuie să ne refacem, să facem un meci mare şi să câştigăm„, a declarat Florin Tănase la digisport.ro.