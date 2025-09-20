Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Veste bună pentru FCSB, în plină criză în Liga 1. Jucătorul care se pregăteşte să revină pe teren, după accidentare - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Veste bună pentru FCSB, în plină criză în Liga 1. Jucătorul care se pregăteşte să revină pe teren, după accidentare

Veste bună pentru FCSB, în plină criză în Liga 1. Jucătorul care se pregăteşte să revină pe teren, după accidentare

Publicat: 20 septembrie 2025, 14:31

Comentarii
Veste bună pentru FCSB, în plină criză în Liga 1. Jucătorul care se pregăteşte să revină pe teren, după accidentare

Jucătorii FCSB-ului, bucurie în timpul unui meci/ Profimedia

FCSB a primit o veste bună, în plină criză în Liga 1. Valentin Creţu (36 de ani) se pregăteşte să revină pe teren, după accidentarea suferită la un antrenament, după meciul cu CFR Cluj de la finalul lunii august.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Iniţial, exista posibilitatea ca Valentin Creţu să fi suferit o fractură la metatarsian, ceea ce l-ar fi ţinut departe de teren pentru o perioadă mai îndelungată.

Veste bună pentru FCSB, în plină criză în Liga 1 | Valentin Creţu revine

Însă, conform digisport.ro, Valentin Creţu a suferit o fisură la un metatarsian, diagnostic aflat în urma efectuării unui RMN. Veteranul campioanei poate reveni mai repede pe teren.

Creţu va rata partida din prima etapă a grupei de Europa League, cu Go Ahead Eagles. Meciul se va juca joi, de la ora 19:45, în Olanda. Ulterior, campioana va înfrunta Oţelul în etapa a 11-a din Liga 1, meci în care Valentin Creţu ar putea juca.

La meciurile cu Csikszreda (1-1) şi cu Botoşani (1-3), Ionuţ Cercel şi Mihai Toma au fost titularizaţi pe postul de fundaş dreapta la FCSB. Totuşi, cei doi nu au fost trecuţi pe lista de UEFA şi nu pot juca cu Go Ahead Eagles. În acest context, sunt şanse ca titular în flancul drept al apărării campioanei, la meciul cu olandezii, să fie Alexandru Pantea.

Reclamă
Reclamă

Valentin Creţu este un jucător de bază la FCSB. În acest sezon, fundaşul de 36 de ani a bifat 11 meciuri, în toate competiţiile, reuşind să ofere două pase de gol, ambele în Liga 1.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ar trebui demis Elias Charalambous de la FCSB?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Starea fetiţei de 3 ani care a căzut de la etajul 4, în Chiajna. Parbrizul unei maşini i-a salvat viaţa
Observator
Starea fetiţei de 3 ani care a căzut de la etajul 4, în Chiajna. Parbrizul unei maşini i-a salvat viaţa
Condiţii inumane pentru echipa lui Reghe în Champions League: “Jucăm la 35 de grade pe un teren sintetic, la ora 3 după amiaza”
Fanatik.ro
Condiţii inumane pentru echipa lui Reghe în Champions League: “Jucăm la 35 de grade pe un teren sintetic, la ora 3 după amiaza”
14:04
Detaliul remarcat la jucătorii FCSB-ului, după eşecul cu Botoşani: “A devenit o normalitate. Nu mă surprinde nimic”
13:57
Jonathan ‘Speedy’ Gonzalez, ucis într-un atac armat în Ecuador. A fost împuşcat chiar în casa lui
13:35
Gigi Becali a anunţat ce se întâmplă cu Elias Charalambous, la o zi după eşecul ruşinos de la Botoşani
13:21
Yannick Theodor Alexandrescou, în finala Campionatului European de Juniori U18
12:59
EXCLUSIVDe ce nu s-a impus Dennis Politic la FCSB! “Nimeni nu te aşteaptă, pentru că au schimbări”
12:43
Reacţie dură după gestul făcut de Florin Tănase faţă de Darius Olaru: “Ori nu-l interesează, ori nu vrea”
Vezi toate știrile
1 Un fost jucător de la CFR Cluj a murit în SUA! Familia nu are bani pentru a-l repatria 2 Daniel Bîrligea, declarație uluitoare după FC Botoșani – FCSB 3-1: “Să câștigăm meciurile de retrogradare” 3 Gigi Becali a “distrus” un singur jucător al FCSB-ului, după eşecul cu Botoşani: “A făcut un cadou” 4 Fosta senzație din Serie A e în faliment! Au ajuns în Serie D și au pornit cu -14 puncte 5 Cum a putut să reacționeze Gigi Becali, după ce FCSB a fost învinsă de Botoșani. A închis imediat telefonul 6 Botoșani – FCSB 3-1. Criza uriașă continuă la campioană. Moldovenii au urcat pe podium
Citește și
Cele mai citite
Neluţu Varga vrea să-l dea afară pe Andrea Mandorlini de la CFR Cluj. Cine i-ar putea lua locul italinuluiNeluţu Varga vrea să-l dea afară pe Andrea Mandorlini de la CFR Cluj. Cine i-ar putea lua locul italinului
Gabi Tamaş şi Dan Alexa, luaţi cu maşina de poliţie în Asia Express. Ce li s-a putut întâmpla celor doi pe “Drumul Eroilor”Gabi Tamaş şi Dan Alexa, luaţi cu maşina de poliţie în Asia Express. Ce li s-a putut întâmpla celor doi pe “Drumul Eroilor”
Cristi Chivu şi Igor Tudor, direct în cărţile de istorie! Nu s-a mai întâmplat asta de 51 de ani în Juventus – InterCristi Chivu şi Igor Tudor, direct în cărţile de istorie! Nu s-a mai întâmplat asta de 51 de ani în Juventus – Inter
Cristi Chivu l-a citat pe Mourinho după Ajax – Inter 0-2: “Nu sunt idiot”. Dialog savuros cu Pandev: “Ai devenit jurnalist”Cristi Chivu l-a citat pe Mourinho după Ajax – Inter 0-2: “Nu sunt idiot”. Dialog savuros cu Pandev: “Ai devenit jurnalist”