Veste bună pentru FCSB, în plină criză în Liga 1. Jucătorul care se pregăteşte să revină pe teren, după accidentare - Antena Sport

FCSB a primit o veste bună, în plină criză în Liga 1. Valentin Creţu (36 de ani) se pregăteşte să revină pe teren, după accidentarea suferită la un antrenament, după meciul cu CFR Cluj de la finalul lunii august.

Iniţial, exista posibilitatea ca Valentin Creţu să fi suferit o fractură la metatarsian, ceea ce l-ar fi ţinut departe de teren pentru o perioadă mai îndelungată.

Veste bună pentru FCSB, în plină criză în Liga 1 | Valentin Creţu revine

Însă, conform digisport.ro, Valentin Creţu a suferit o fisură la un metatarsian, diagnostic aflat în urma efectuării unui RMN. Veteranul campioanei poate reveni mai repede pe teren.

Creţu va rata partida din prima etapă a grupei de Europa League, cu Go Ahead Eagles. Meciul se va juca joi, de la ora 19:45, în Olanda. Ulterior, campioana va înfrunta Oţelul în etapa a 11-a din Liga 1, meci în care Valentin Creţu ar putea juca.

La meciurile cu Csikszreda (1-1) şi cu Botoşani (1-3), Ionuţ Cercel şi Mihai Toma au fost titularizaţi pe postul de fundaş dreapta la FCSB. Totuşi, cei doi nu au fost trecuţi pe lista de UEFA şi nu pot juca cu Go Ahead Eagles. În acest context, sunt şanse ca titular în flancul drept al apărării campioanei, la meciul cu olandezii, să fie Alexandru Pantea.