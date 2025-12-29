"E prezentul și viitorul". Agentul lui Cristiano Ronaldo se "înclină" în fața lui Lamine Yamal - Antena Sport

Jorge Mendes, impresarul lui Cristiano Ronaldo, a vorbit la superlativ despre Lamine Yamal la gala Globe Soccer Awards 2025, unde ambii au primit premii pentru realizările lor din acest an. Portughezul nu s-a ferit să spună că superstarul Barcelonei reprezintă “fața” fotbalului pentru următorii ani, după care a vorbit și despre Portugalia lui “CR7”.
Seara de duminică a marcat un nou eveniment în care s-au acordat trofee în fotbalul mondial, mai exact gala Globe Soccer Awards 2025. Cei mai mari jucători de pe planetă s-au adunat la Dubai, iar printre protagoniști s-au aflat Lamine Yamal sau Cristiano Ronaldo.
Lamine Yamal, lăudat la scenă deschisă de Jorge Mendes
La evenimentul din Emiratele Arabe Unite a participat și agentul atacantului de la Al-Nassr, Jorge Mendes, care a primit trofeul de cel mai bun impresar al anului. La gală, Mendes a vorbit cu jurnaliștii despre Lamine Yamal și talentul imens pe care îl are extrema dreaptă a Barcelonei.
“Lamine Yamal este jucătorul prezentului și viitorului. Sunt și alții, dar cred că Lamine ar putea câștiga titlul de cel mai bun din lume de multe ori.
Ai însă și alți jucători de calitate înaltă: îl ai pe Vitinha, îl ai pe Joao Neves, pe Ruben Dias, vorbesc despre toți de la naționala Portugaliei, pentru că din punctul meu de vedere, e cea mai bună echipă din istoria fotbalului portughez“, a spus Jorge Mendes, potrivit marca.com.
Mendes și-a continuat discursul privind naționala Portugaliei și a dezvăluit de ce echipa lui Roberto Martinez poate cuceri Cupa Mondială. Din declarația sa nu a lipsit clientul său numărul 1, Cristiano Ronaldo, pe care l-a catalogat “GOAT-ul” fotbalului (cel mai bun din toate timpurile).
“E o oportunitate unică. Pe fiecare post îi avem pe cei mai buni: Ruben Dias e cel mai bun fundaș acum, Cancelo cel mai bun fundaș lateral, Vitinha și Joao Neves cei mai buni mijlocași.
Ai totul și îl mai ai și pe Cristiano Ronaldo, cel mai bun din toate timpurile. Ai totul și sunt convins că mai uit pe cineva“, a mai spus impresarul.
La Globe Soccer Awards, Lamine Yamal a primit premiul de atacantul anului, iar Ronaldo cel de cel mai bun jucător din Orientul Mijlociu.
