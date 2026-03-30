Veste excelentă pentru Mirel Rădoi la FCSB. Jucătorul care e gata de revenire

Viviana Moraru Publicat: 30 martie 2026, 12:32

Mirel Rădoi, în timpul unui meci al FCSB-ului/ Sport Pictures

Mirel Rădoi (45 de ani) a primit o veste excelentă la FCSB. Ofri Arad (27 de ani) se pregăteşte de revenirea pe teren, după accidentarea suferită la începutul lunii.

După cum Mihai Stoica a dezvăluit, mijlocaşul israelian s-a accidentat chiar la primul antrenament desfăşurat sub comanda lui Mirel Rădoi la FCSB.

FCSB a anunţat că Ofri Arad a început pregătirile pentru revenirea pe teren. Mijlocaşul va reveni la antrenamentele echipei începând de săptămâna viitoare, ceea ce înseamnă că el va mai rata doar partida cu Botoşani, de vineri, din etapa a treia a play-out-ului.

“Ofri Arad se pregătește intens pentru a reveni, începând cu săptămâna viitoare, la antrenamente alături de colegii săi”, a anunţat FCSB, pe conturile oficiale, postând şi un videoclip în care Ofri Arad este surprins antrenându-se separat, alături de un membru al staff-ului lui Mirel Rădoi.

Ofri Arad a ratat ultimele două meciuri ale FCSB-ului, remiza cu Metaloglobus, scor 0-0, şi victoria cu UTA, scor 1-0, din primele două runde de play-out.

Ofri Arad a semnat cu campioana en-titre din Liga 1 în pauza de iarnă, el având nevoie de mai mult timp pentru a se pune la punct cu pregătirea fizică. Mijlocaşul israelian, cotat la 1,2 milioane de euro, a bifat doar trei meciuri la FCSB, cu U Cluj, UTA şi Metaloglobus, de pe finalul sezonului regular.

FCSB e lider în play-out şi ţinteşte barajul pentru Conference League. Partida din etapa a treia, cu Botoşani, se va disputa vineri, de la ora 20:30, şi va fi în format live text, pe as.ro.

Loading ... Loading ...
