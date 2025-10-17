Vestea primită de Zeljko Kopic înaintea derby-ului cu Rapid. Contract nou pentru antrenorul lui Dinamo - Antena Sport

Zeljko Kopic, la un meci al lui Dinamo / Sport Pictures

Zeljko Kopic a primit o veste bună înainte ca Dinamo să o înfrunte pe Rapid, în derby-ul etapei a 13-a din Liga 1. Antrenorul “câinilor” va primi un nou contract din partea şefilor din Ştefan cel Mare.

Oficialii “câinilor” au decis să-i mărească salariul lui Zeljko Kopic, încă din această toamnă. Ei sunt extrem de mulţumiţi de rezultatele înregistrate de croat pe banca lui Dinamo, echipă pe care a calificat-o în play-off în sezonul precedent.

Vestea primită de Zeljko Kopic înainte de Dinamo – Rapid: salariu de 19.000 de euro pe lună

Conform prosport.ro, Zeljko Kopic va încasa un salariu de 19.000 de euro la Dinamo, din această toamnă, cu o creştere de 3000 de euro.

Antrenorul croat şi-a prelungit contractul cu “câinii” în vară, iar în noua înţelegere este menţionat faptul că salariul lui va creşte în fiecare an cu câte 2000 de euro. Înainte să-şi prelungească înţelegerea cu Dinamo, Kopic avea un salariu de 12.000 de euro.

Astfel, ţinând cont de clauza din contract, salariul lui Zeljko Kopic ar fi urmat să fie de 18.000 de euro, ţinând cont de creşterea cu 2000 de euro. Însă, oficialii lui Dinamo au luat decizia de a-i mări renumeraţia lunară cu încă 1000 de euro.