Victor Angelescu a anunţat amenzi la Rapid: “E o ruşine! Nu are voie să se întâmple aşa ceva”

Bogdan Stănescu Publicat: 27 aprilie 2026, 22:21

Victor Angelescu / Profimedia Images

Preşedintele executiv al Rapidului, Victor Angelescu (41 de ani), a anunţat că vor urma amenzi la clubul giuleştean, după ce Marian Aioani (26 de ani) a ajuns să fie schimbat la doar câteva minute după startul derby-ului cu Dinamo.

Angelescu a subliniat că Aioani a făcut semn de schimbare încă de la poza de grup, ceea ce demonstrează că avea probleme încă de dinainte de a începe partida.

Victor Angelescu a anunţat amenzi la Rapid: “Aioani a ridicat mâna că nu mai poate de când a făcut poza”

Am făcut probabil cel mai slab meci al nostru, nu știu care sunt explicațiile. E o rușine cum am început meciul, o să avem niște discuții, am vorbit și intern la ce s-a întâmplat în minutul 1, să se întâmple așa ceva la Rapid. Mă refer că am schimbat portarul în minutul 1. Când începi meciul așa cum l-ai început.

Toată lumea era dărâmată, am încercat să înțeleg cum s-a putut ajunge la așa ceva, o să avem o discuție mai clară cu toată lumea mâine și, cel puțin din punctul meu de vedere, ar trebui să existe măsuri drastice și amenzi pentru așa ceva, o să avem.

Nu știu dacă s-a văzut pe transmisie, imediat după ce s-a intrat cu copiii de mână, de la poză, Aioani a făcut semn dinainte să înceapă meciul că nu poate. Nu mai putea fi schimbat, nu se mai putea, era deja pe teren, a ieșit în minutul 2. Dar el nu mai putea de la început.

“E o eroare mare, nu putem să ne ascundem de lucrurile astea”

Sunt multe lucruri, nu are voie la un club ca Rapid să se întâmple așa ceva. Am avut și ghinionul ca, după ce am făcut toate schimbările, să se accidenteze.

Aioani a ridicat mâna că nu mai poate de când a făcut poza. Dacă începea meciul și dădea o degajare și simțea, făcea un plonjon, se întindea și cerea schimbare, puteam să înțeleg. Dar când intri pe teren, nici nu începe meciul și faci semn de schimbare, înseamnă că știai cu cinci minute înainte.

A avut problemă cu o zi înainte, a părut că e ceva cu care exista șansa să joace, iar de la încălzire a simțit, s-a oprit și a intrat, nu a mai făcut încălzirea. O să vedem. E o eroare mare și nu putem să ne ascundem de lucrurile astea”, a declarat Victor Angelescu pentru primasport.ro.

Culoarul pentru salvare. Un proiect de lege vrea să schimbe regulile în traficCuloarul pentru salvare. Un proiect de lege vrea să schimbe regulile în trafic
Dinamo – Rapid 3-1

Dinamo a învins-o clar, cu 3-1, pe Rapid în derby-ul de duminică. “Câinii” au deschis scorul în minutul 39 al derby-ului, prin Georgi Milanov, după o gafă monumentală a înlocuitorului lui Marian Aioani (26 de ani), Adrian Briciu (18 ani). Titularul postului de portar al Rapidului s-a “rupt” în startul partidei, iar tânărul Briciu a trebuit să îi ia locul, având în vedere că rezerva lui Aioani, Dejan Iliev (31 de ani), era şi el accidentat. Dinamo avea să ducă scorul la 2-0 în minutul 59, atunci când Cătălin Cîrjan a înscris cu un şut plasat.

A fost un alt gol al lui Cîrjan contra fostei sale echipe. Imediat după reuşită a mers să sărbătorească golul cu galeria lui Dinamo. Musi a înscris în minutul 71, cu un şut de senzaţie, la colţul scurt, la care Briciu nu a avut replică. Daniel Paraschiv a punctat în minutul 88, stabilind scorul final al derby-ului: 3-1 pentru Dinamo.

În urma acestei victorii, Dinamo a depăşit-o pe Rapid în clasament. “Câinii” au urcat pe 4, având 34 de puncte, în timp ce Rapid a căzut pe 5, având 32 de puncte.

Cine va câştiga titlul în Premier League, în acest sezon?

A cincea zi când staţiile de alimentare rămân fără motorină. "Dezastru, domnule"
Ce se întâmplă cu pensia militară a femeii care a acuzat-o pe Elena Lasconi că a colaborat cu SRI. Ce decizie a luat instanța
Real Madrid i-a fixat prețul jucătorului dorit de Cristi Chivu la Inter: 20 de milioane de euro
VideoSan Francisco Bay Area: Aici vor avea loc şase meciuri la World Cup 2026
Ce a spus Mihai Stoica despre varianta uriaşă Răzvan Lucescu la FCSB, intens discutată în ultima vreme!
LIVE TEXTFC Argeș – Universitatea Craiova 0-1. Gol anulat pentru piteșteni
Decizia luată de conducerea Rapidului în privinţa lui Gâlcă, după ce giuleştenii au fost umiliţi de Dinamo!
“Sunt frustraţi!” Victor Angelescu le-a dat replica fanilor Rapidului, după ce a fost acuzat că pariază: “Aberaţii”
1 Anunţul UEFA după ce s-a cerut retrogradarea clubului Inter 2 Scandal între Alex Chipciu şi un fost angajat de la CFR Cluj: “Ai uitat când v-am împărțit prima mea de 3.000 de euro?” 3 Fanii Rapidului au vrut să îşi taxeze favoriţii, dar au “comis-o” cu o gravă greşeală gramaticală! Mesajul afişat 4 Acuzaţii grave după CFR Cluj – U Cluj 1-0: “Cred că din cască i-au spus! Cum se poate aşa ceva?” 5 Răzvan Lucescu a făcut anunţul, după ce Mihai Stoica a spus că îl vrea la FCSB: “Am avut oameni puternici ca patroni” 6 FotoAfacerea în care şi-a pierdut toţi banii un fost milionar român celebru! A ajuns şi să divorţeze din cauza asta
Veste excelentă pentru FCSB. Anunțul făcut de Gigi Becali, după plecarea lui Mirel RădoiVeste excelentă pentru FCSB. Anunțul făcut de Gigi Becali, după plecarea lui Mirel Rădoi
Primul antrenor care e gata să-i ia locul lui Mirel Rădoi la FCSB. Mesaj pentru Gigi Becali: “Sunt pregătit pentru orice”Primul antrenor care e gata să-i ia locul lui Mirel Rădoi la FCSB. Mesaj pentru Gigi Becali: “Sunt pregătit pentru orice”
„M-am trezit cu antrenament anulat, mașinile dispărute din bază” Filmul plecării lui Mirel Rădoi de la FCSB„M-am trezit cu antrenament anulat, mașinile dispărute din bază” Filmul plecării lui Mirel Rădoi de la FCSB
De asta a ajuns Chivu un zeu la Inter! Răspunsul genial când a fost întrebat de scandările fanilorDe asta a ajuns Chivu un zeu la Inter! Răspunsul genial când a fost întrebat de scandările fanilor