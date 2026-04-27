Victor Angelescu a anunţat amenzi la Rapid: “E o ruşine! Nu are voie să se întâmple aşa ceva”

Preşedintele executiv al Rapidului, Victor Angelescu (41 de ani), a anunţat că vor urma amenzi la clubul giuleştean, după ce Marian Aioani (26 de ani) a ajuns să fie schimbat la doar câteva minute după startul derby-ului cu Dinamo.

Angelescu a subliniat că Aioani a făcut semn de schimbare încă de la poza de grup, ceea ce demonstrează că avea probleme încă de dinainte de a începe partida.

Victor Angelescu a anunţat amenzi la Rapid: “Aioani a ridicat mâna că nu mai poate de când a făcut poza”

„Am făcut probabil cel mai slab meci al nostru, nu știu care sunt explicațiile. E o rușine cum am început meciul, o să avem niște discuții, am vorbit și intern la ce s-a întâmplat în minutul 1, să se întâmple așa ceva la Rapid. Mă refer că am schimbat portarul în minutul 1. Când începi meciul așa cum l-ai început.

Toată lumea era dărâmată, am încercat să înțeleg cum s-a putut ajunge la așa ceva, o să avem o discuție mai clară cu toată lumea mâine și, cel puțin din punctul meu de vedere, ar trebui să existe măsuri drastice și amenzi pentru așa ceva, o să avem.

Nu știu dacă s-a văzut pe transmisie, imediat după ce s-a intrat cu copiii de mână, de la poză, Aioani a făcut semn dinainte să înceapă meciul că nu poate. Nu mai putea fi schimbat, nu se mai putea, era deja pe teren, a ieșit în minutul 2. Dar el nu mai putea de la început.