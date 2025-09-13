Victor Angelescu a răbufnit după U Cluj - Rapid 0-0 şi acuză: "Nu suntem doriţi! Poate deranjez la federaţie" - Antena Sport

Închide meniul
Victor Angelescu a răbufnit după U Cluj – Rapid 0-0 şi acuză: “Nu suntem doriţi! Poate deranjez la federaţie”

Publicat: 13 septembrie 2025, 8:27

Comentarii
Victor Angelescu a răbufnit după U Cluj – Rapid 0-0 şi acuză: Nu suntem doriţi! Poate deranjez la federaţie

Victor Angelescu / Sport Pictures

Victor Angelescu, acţionarul minoritar al celor de la Rapid, a fost un car de nervi la finalul meciului cu U Cluj, încheiat la egalitate, scor 0-0. Pe finalul partidei, giuleştenii au cerut o lovitură de la 11 metri.

Antoine Baroan a fost faultat de Cisse în minutul 88 al meciului, iar Florin Andrei, arbitrul partidei, a dictat lovitură liberă de la marginea careului, în timp ce rapidiştii au protesta şi au cerut penalty, fiind convinşi că faultul s-a produs în interiorul careului, acolo unde s-a încheiat ţinerea lui Cisse.

Victor Angelescu, după U Cluj – Rapid 0-0: “Nu se poate așa ceva, nu e posibil”

Victor Angelescu a avut un discurs dur la finalul meciului şi a acuzat FRF şi LPF că nu îşi doresc ca Rapid să lupte pentru primele locuri din Liga 1, fiind convins că şi el e de vină prin faptul că deranjează forurile care coduc fotbalul românesc:

“Poate deranjez la federație și la ligă, dar nu suntem doriți. Nu se poate așa ceva, nu e posibil. Sunt total dezamăgit de ce se întâmplă în campionatul nostru.

Am trimis un mesaj mai sus, către federație și ligă. Dacă vreți, vă trimit filmarea din spatele porții. Este penalty clar, 100%, nu am niciun dubiu. O să vă trimit filmarea, este evident.

E greu, nu-mi dau seama ce crede arbitrul, unde dă faultul. Dacă e la contactul dintre picioare sau la celălalt, e în careu. Atâta timp cât nu e ceva clar, vreau să fiu mai rezervat”, a declarat Victor Angelescu, la digisport.ro.

În urma acestui rezultat de egalitate, Rapid rămâne fără înfrângere, cu 19 puncte, dar pe locul 2. Universitatea Craiova, cu 20 de puncte, are şansa de a se desprinde de giuleşteni, în cazul unei victorii cu Farul, duminică. Etapa viitoare, Rapid va juca pe teren propriu, cu Hermannstadt. De partea cealaltă, U Cluj este pe locul 6, cu 13 puncte, după această remiză.

Cine e ucigaşul lui Charlie Kirk. Tatăl său l-a convins să se predea. Mesajele de pe gloanţeCine e ucigaşul lui Charlie Kirk. Tatăl său l-a convins să se predea. Mesajele de pe gloanţe
Comentarii


