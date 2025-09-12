"Penalty cât casa!" Victor Angelescu a făcut praf arbitrajul după 0-0 cu U Cluj: "Bătaie de joc!" - Antena Sport

Victor Angelescu a răbufnit după U Cluj – Rapid 0-0. Acționarul minoritar al echipei din Giulești a criticat în termeni duri arbitrajul.

În opinia omului din conducerea Rapidului, centralul Florin Andrei trebuia să îi acorde un penalty echipei lui Costel Gâlcă, în finalul partidei. Angelescu a ieșit la atac și a transmis că echipa sa „deranjează”, fiind de părere că giuleștenii trebuiau să primească o lovitură de la 11 metri și în partida precedentă jucată la Cluj.

Victor Angelescu a criticat arbitrajul din U Cluj – Rapid 0-0

Acționarul minoritar de la Rapid a mai declarat că a văzut de mai multe ori faza respectivă și este de părere că penalty-ul era unul clar.

“Este penalty cât casa! Am și filmarea din spatele porții! E penalty oriunde pe pământul ăsta! E henț, clar, mâna e desprinsă! Nu se uită nimeni! Băiate de joc, e a doua oară la Cluj când nu primim penalty!

O să iasă Neluțu Sabău și iar o să ne explice. Nu se poate așa ceva. Poate, deranjez. Poate nu suntem doriți!”, a spus Victor Angelescu, la digisport.ro.