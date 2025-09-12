"Penalty cât casa!" Victor Angelescu a făcut praf arbitrajul după 0-0 cu U Cluj: "Bătaie de joc!" - Antena Sport

Închide meniul
“Penalty cât casa!” Victor Angelescu a făcut praf arbitrajul după 0-0 cu U Cluj: “Bătaie de joc!”

Alex Ioniță Publicat: 12 septembrie 2025, 23:49

Victor Angelescu a răbufnit după U Cluj – Rapid 0-0. Acționarul minoritar al echipei din Giulești a criticat în termeni duri arbitrajul.

În opinia omului din conducerea Rapidului, centralul Florin Andrei trebuia să îi acorde un penalty echipei lui Costel Gâlcă, în finalul partidei. Angelescu a ieșit la atac și a transmis că echipa sa „deranjează”, fiind de părere că giuleștenii trebuiau să primească o lovitură de la 11 metri și în partida precedentă jucată la Cluj.

Victor Angelescu a criticat arbitrajul din U Cluj – Rapid 0-0

Acționarul minoritar de la Rapid a mai declarat că a văzut de mai multe ori faza respectivă și este de părere că penalty-ul era unul clar.

“Este penalty cât casa! Am și filmarea din spatele porții! E penalty oriunde pe pământul ăsta! E henț, clar, mâna e desprinsă! Nu se uită nimeni! Băiate de joc, e a doua oară la Cluj când nu primim penalty!

O să iasă Neluțu Sabău și iar o să ne explice. Nu se poate așa ceva. Poate, deranjez. Poate nu suntem doriți!”, a spus Victor Angelescu, la digisport.ro.

Și Costel Gâlcă a criticat arbitrajul din U Cluj – Rapid 0-0

Universitatea Cluj și Rapid București au remizat în deschiderea etapei a 9-a din Liga 1. Cele două formații și-au împărțit ocaziile importante pe parcursul celor 90 de minute, iar giuleștenii au cerut și lovitură de la 11 metri pe finalul jocului.

Rapidul a ratat șansa de a urca, cel puțin pentru moment, pe primul loc în clasament. Costel Gâlcă a criticat arbitrajul după fluierul final, considerând că echipa sa a fost dezavantajată.

Rapidul rămâne neînvinsă în actuala ediție a Ligii 1, după remiza cu Universitatea Cluj, din debutul etapei a 9-a. Formația antrenată de Costel Gâlcă a avut ocaziile mai clare pe Cluj Arena, dar scorul a rămas 0-0.

După fluierul final, antrenorul giuleștenilor a tras concluzia cu privire la prestația echipei sale, ba mai mult, acesta a avut și critici la adresa arbitrajului, precizând că gruparea alb-vișinie a fost privată de un penalty.

„Meciul a fost echilibrat, dar noi am avut ocaziile mai clare. După părerea mea, am avut și un penalty și păcat, pentru că jucătorii mei au avut o atitudine foarte bună, au stat bine în teren și nu am luat cele trei puncte.

Mi-a plăcut atitudinea, personalitatea lor, meciul știam că nu va fi ușor, au gestionat bine aceste momente, de aceea spun că trebuia să câștigăm. Echipa noastră a crescut mult, multă personalitate și cred că trebuia să avem cu 4 puncte mai mult acum.

Din punctul meu de vedere mai avem nevoie de un mijlocaș și un atacant”, a declarat Costel Gâlcă la finalul partidei.

