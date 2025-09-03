Victor Angelescu, detalii despre un jucător dorit de Rapid: "Suntem în negocieri" - Antena Sport

Victor Angelescu a venit cu detalii despre un jucător dorit de Rapid. Acționarul minoritar al formației din Giulești a dezvăluit că acesta este un mijlocaș dorit de Costel Gâlcă.

Angelescu nu a dezvăluit însă numele jucătorului. Acesta a transmis că giuleștenii se află în negocieri cu acesta și că fotbalistul ar fi singurul care ar mai ajunge la Rapid, în această perioadă de mercato.

Ce a spus Victor Angelescu despre jucătorul dorit de Rapid

„(n.r. Mai aduceți un jucător la Rapid?) Eu așa sper. Suntem în negocieri pentru un mijlocaș, pe care l-a dorit Costel Gâlcă. Ne dorim doar un singur jucător. Atât. Nu unul sau doi jucători, ci doar un singur jucător vrem să mai aducem.

Este un jucător sub contract cu alt club. Sunt două variante: orice ajunge la noi, ori rămâne la acel club.

Suntem mulțumiți de transferurile pe care le-am făcut în această vară. Nici nu am vrut să vindem foarte mulți jucători”, a spus Victor Angelescu, la digisport.ro.