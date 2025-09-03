Victor Angelescu, detalii despre un jucător dorit de Rapid: "Suntem în negocieri" - Antena Sport

Închide meniul
Victor Angelescu, detalii despre un jucător dorit de Rapid: “Suntem în negocieri”

Alex Ioniță Publicat: 3 septembrie 2025, 17:18

Victor Angelescu a venit cu detalii despre un jucător dorit de Rapid. Acționarul minoritar al formației din Giulești a dezvăluit că acesta este un mijlocaș dorit de Costel Gâlcă.

Angelescu nu a dezvăluit însă numele jucătorului. Acesta a transmis că giuleștenii se află în negocieri cu acesta și că fotbalistul ar fi singurul care ar mai ajunge la Rapid, în această perioadă de mercato.

Ce a spus Victor Angelescu despre jucătorul dorit de Rapid

„(n.r. Mai aduceți un jucător la Rapid?) Eu așa sper. Suntem în negocieri pentru un mijlocaș, pe care l-a dorit Costel Gâlcă. Ne dorim doar un singur jucător. Atât. Nu unul sau doi jucători, ci doar un singur jucător vrem să mai aducem.

Este un jucător sub contract cu alt club. Sunt două variante: orice ajunge la noi, ori rămâne la acel club.

Suntem mulțumiți de transferurile pe care le-am făcut în această vară. Nici nu am vrut să vindem foarte mulți jucători”, a spus Victor Angelescu, la digisport.ro.

După pauza competițională, Rapid se va duela cu U Cluj, în deplasare, în etapa cu numărul 9 a sezonului de Liga 1. Duelul va putea fi urmărit în format LIVE TEXT pe AS.ro și în aplicația Antena Sport.

Ce s-a schimbat la Rapid, după plecarea lui Marius Şumudică şi venirea lui Costel Gâlcă : “E un echilibru”

Florin Bratu ştie ce s-a schimbat la Rapid după plecarea lui Marius Şumudică şi venirea lui Costel Gâlcă. Fostul internaţional consideră că există un echilibru la formaţia din Giuleşti, în acest sezon.

Rapid este neînvinsă în acest sezon de Liga 1, după opt etape disputate. Giuleştenii au învins-o pe UTA în ultima rundă, scor 2-0, şi au acumulat 18 puncte.

Florin Bratu a declarat că, spre deosebire de sezonul trecut, la Rapid nu mai există jucători “mofturoşi” şi toţi se pun în slujba echipa. Acesta a declarat, de asemenea, că atmosfera de la formaţia de sub Grant e alta, iar echipa a învăţat şi să joace la rezultat.

“Mi se pare că nu mai văd jucători mofturoși. Toată lumea aleargă. S-a schimbat atmosfera la echipă.E un echilibru la echipă.

Și mai e un lucru pe care Rapid reușește să îl gestioneze momentan. Echipa știe să joace și la rezultat. Cel mai elocvent meci este cel cu Metaloglobus”, a declarat Florin Bratu, conform digisport.ro.

