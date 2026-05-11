Anaheim Ducks a restabilit egalitatea în seria cu Vegas! Victorie în meciul 4 pentru echipa lui Joel Quenneville

Anaheim Ducks a câştigat cu 4-3 meciul 4 de pe teren propriu cu Vegas Golden Knights şi a restabilit egalitatea în serie, într-un meci care a fost LIVE în AntenaPLAY.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Beckett Sennecke şi Alex Killorn s-au remarcat de la gazde cu un gol şi un assist fiecare, celelalte goluri fiind semnate de Mikael Granlund şi Ian Moore, în timp ce portarul Lukas Dostal s-a remarcat cu 18 intervenţii, iar Cutter Gauthier cu trei assist-uri.

Anaheim Ducks a restabilit egalitatea în seria cu Vegas Golden Knights

Golurile echipei din Nevada au fost reuşite de Pavel Dorofeev, Brett Howden şi Tomas Hertl. Meciul al cincilea al seriei, care se desfăşoară după sistemul cel mai bun din şapte partide, va avea loc marţi, la Las Vegas. Ian Moore, jucătorul care a marcat golul de 4-2, a înscris primul gol al carierei în play-off.

În Conferinţa de Est, Montreal Canadiens a învins-o fără drept de apel pe Buffalo Sabres, cu scorul de 6-2, duminică, în Bell Centre, în semifinalele Conferinţei de Est a ligii profesioniste nord-americane de hochei pe gheaţă (NHL).

Echipa canadiană are acum avantaj la general, 2-1, urmând să dispute acasă şi următorul meci.