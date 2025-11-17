Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Victor Pițurcă, verdict surprinzător în lupta la titlu din Liga 1! Ce a spus de FCSB şi Craiova - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Victor Pițurcă, verdict surprinzător în lupta la titlu din Liga 1! Ce a spus de FCSB şi Craiova

Victor Pițurcă, verdict surprinzător în lupta la titlu din Liga 1! Ce a spus de FCSB şi Craiova

Daniel Işvanca Publicat: 17 noiembrie 2025, 20:29

Comentarii
Victor Pițurcă, verdict surprinzător în lupta la titlu din Liga 1! Ce a spus de FCSB şi Craiova

Cadru din FCSB - Universitatea Craiova /SPORT PICTURES

Lupta la titlu din Liga 1 va fi cu siguranță una încrâncenată, asta în condițiile în care CFR Cluj și FCSB au pierdut multe puncte în această primă parte a sezonului.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Victor Pițurcă a enumerat principalele candidate din această stagiune și a vorbit și de minusul pe care îl are Universitatea Craiova, în ciuda parcursului bun de până acum.

Victor Pițurcă este de părere că FCSB va reveni în lupta la titlu

Rapid București este liderul la zi din Liga 1, însă lupta la titlu este departe de a fi încheiată. Victor Pițurcă a venit cu o opinie în ceea ce privește parcursul slab al celor de la FCSB și CFR, iar acesta este de părere că actuala campioană va reveni în a doua parte a sezonului.

Mai mult decât atât, fostul selecționer al României a explicat că plecarea lui Mirel Rădoi de la Universitatea Craiova este un avantaj pentru toate celelalte formații aflate în fruntea clasamentului.

„Normal că surprinde clasamentul odată ce Botoșani a condus câteva etape, dar au un lot și un antrenor foarte bun. Au avut o perioadă foarte bună, iar acum a venit Rapid din spate, de asemenea cu un antrenor foarte bun.

Reclamă
Reclamă

Deci campionatul eu cred că se joacă. Pentru CFR Cluj e mai greu să revină. Nu îi văd nici ca lot, ca echipă să revină, să intre în play-off. Sigur că echipa CFR-ului e mai valoroasă decât unele echipe care sunt în play-off în momentul de față. FCSB-ul cred că va reveni. Depinde foarte mult și de următorul meci.

Dacă o să mai piardă punct sau puncte, devine dificil și pentru ei să mai acceadă în play-off. 100% pot spera la titlu dacă intră în play-off, pentru că se vor înjumătăți și punctele. Va fi cu totul altceva, meciuri directe, altă concentrare. FCSB e totuși echipa cu lotul cel mai bun zic eu”.

Victor Pițurcă: „Plecarea lui Mirel Rădoi este un avantaj pentru celelalte echipe”

„Cred că plecarea lui Mirel Rădoi este un avantaj pentru celelalte echipe. Păcat pentru el că a plecat de la Universitatea Craiova. Nu poți să ai atitudinea asta și îi mai spuneam când era jucător. Ca antrenor trebuie să fii luptător. El a fost un extraordinar luptător ca jucător și trebuie să fie la fel și ca antrenor.

Vremea de mâine 18 noiembrie. Frig în aproape toată ţara. Minime şi de - 4 gradeVremea de mâine 18 noiembrie. Frig în aproape toată ţara. Minime şi de - 4 grade
Reclamă

Meseria asta nu e presărată numai cu succese, cu meciuri câștigate și așa mai departe. Trebuie să înveți să știi să pierzi și să treci peste momentele astea. Ești conducătorul echipei, ești generalul echipei și trebuie să îi aduci la același nivel și următorul meci să îl câștigi. Apoi totul revine la normal.

Păcat că a renunțat așa ușor. Cred eu, după ce am aflat că avea o clauză de reziliere, că s-a și dorit să plece. Mihai Rotaru dacă voia să rămână îi spunea: ‘Tată, pleci, dar plătești!’. El și-a dorit să plece și Mirel știa lucrul ăsta. Sau poate a fost rugat să rămână sau obligat să plătească și poate ar fi rămas. 

La cât e de încăpățânat Mirel ar fi putut să plătească și clauza și merita să o plătească zic eu. Spun asta numai pentru că mi-aș fi dorit să rămână. Eu cred că nu va mai veni la Craiova, e imposibil. Majoritatea suporterilor țin la el, îl iubesc, dar eu nu cred și nici nu ar fi normal să revină. Ar fi puțin nelalocul lui”, a declarat Victor Pițurcă, potrivit fanatik.ro.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Pleacă Mircea Lucescu după meciul României cu San Marino?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Arafat, despre riscul ca nava cu 4.000 de tone de GPL să explodeze: Un impact pe o rază de până la 5 km
Observator
Arafat, despre riscul ca nava cu 4.000 de tone de GPL să explodeze: Un impact pe o rază de până la 5 km
Noul transfer al lui Meme Stoica la FCSB le-a fost prezentat jucătorilor. Exclusiv
Fanatik.ro
Noul transfer al lui Meme Stoica la FCSB le-a fost prezentat jucătorilor. Exclusiv
19:56
“Ne-a lipsit” Andone a numit jucătorul care putea schimba soarta meciului cu Bosnia: “Cu el în teren altfel era”
19:33
Lovitură pentru Gigi Becali! Fotbalistul dorit de patronul FCSB-ului, la un pas de transferul în Ucraina
19:14
“L-au suspendat” Selecţionerul Mircea Lucescu a apelat la UEFA, iar forul european a luat decizia!
19:00
Kylian Mbappe, război total cu PSG! Starul lui Real Madrid cere daune de 240 de milioane de euro
18:30
România – San Marino LIVE VIDEO (marţi, 21:45, Antena 1 şi AntenaPLAY). Ultimul meci al tricolorilor în preliminarii
18:21
Marius Șumudică, ținta unui derapaj șocant: “Schizofrenic, gunoi absolut. Se considera cel mai tare antrenor”
Vezi toate știrile
1 Adrian Mutu a caracterizat cu un singur cuvânt jocul făcut de Ianis Hagi în meciul de coşmar cu Bosnia! 2 “Parcă era balerină” Adrian Porumboiu nu l-a iertat pe un tricolor! Nici Mircea Lucescu nu a scăpat 3 UPDATEÎnfrângerea dramatică a Ungariei a schimbat lista cu posibilele adversare ale României! Pe cine putem întâlni la baraj 4 Afacerea în care Cosmin Olăroiu a investit milioanele arabilor: “Nu mă văd antrenând la 80 de ani, ca Lucescu” 5 FRF va merge la FIFA, după scandările rasiste din Bosnia! Comunicatul oficial al federaţiei 6 Răsturnare de situaţie! Decizia pe care a luat-o Mircea Lucescu despre viitorul lui, după ruşinea din Bosnia
Citește și
Cele mai citite
Dan Alexa şi Gabi Tamaş au câştigat Asia Express! Suma pe care au primit-o! Cei doi, în lacrimi în finalăDan Alexa şi Gabi Tamaş au câştigat Asia Express! Suma pe care au primit-o! Cei doi, în lacrimi în finală
A plecat de la CFR Cluj şi a semnat cu rivalii. De mâine este la clubA plecat de la CFR Cluj şi a semnat cu rivalii. De mâine este la club
Tragedie în fotbalul românesc. Fotbalist mort în accident, în timp ce mergea la stadionTragedie în fotbalul românesc. Fotbalist mort în accident, în timp ce mergea la stadion
Gestul făcut de Gabi Tamaş şi Dan Alexa după ce s-au calificat în finala Asia Express!Gestul făcut de Gabi Tamaş şi Dan Alexa după ce s-au calificat în finala Asia Express!