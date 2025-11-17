Victor Pițurcă, verdict surprinzător în lupta la titlu din Liga 1! Ce a spus de FCSB şi Craiova - Antena Sport

Lupta la titlu din Liga 1 va fi cu siguranță una încrâncenată, asta în condițiile în care CFR Cluj și FCSB au pierdut multe puncte în această primă parte a sezonului.
Victor Pițurcă a enumerat principalele candidate din această stagiune și a vorbit și de minusul pe care îl are Universitatea Craiova, în ciuda parcursului bun de până acum.
Victor Pițurcă este de părere că FCSB va reveni în lupta la titlu
Rapid București este liderul la zi din Liga 1, însă lupta la titlu este departe de a fi încheiată. Victor Pițurcă a venit cu o opinie în ceea ce privește parcursul slab al celor de la FCSB și CFR, iar acesta este de părere că actuala campioană va reveni în a doua parte a sezonului.
Mai mult decât atât, fostul selecționer al României a explicat că plecarea lui Mirel Rădoi de la Universitatea Craiova este un avantaj pentru toate celelalte formații aflate în fruntea clasamentului.
„Normal că surprinde clasamentul odată ce Botoșani a condus câteva etape, dar au un lot și un antrenor foarte bun. Au avut o perioadă foarte bună, iar acum a venit Rapid din spate, de asemenea cu un antrenor foarte bun.
Deci campionatul eu cred că se joacă. Pentru CFR Cluj e mai greu să revină. Nu îi văd nici ca lot, ca echipă să revină, să intre în play-off. Sigur că echipa CFR-ului e mai valoroasă decât unele echipe care sunt în play-off în momentul de față. FCSB-ul cred că va reveni. Depinde foarte mult și de următorul meci.
Dacă o să mai piardă punct sau puncte, devine dificil și pentru ei să mai acceadă în play-off. 100% pot spera la titlu dacă intră în play-off, pentru că se vor înjumătăți și punctele. Va fi cu totul altceva, meciuri directe, altă concentrare. FCSB e totuși echipa cu lotul cel mai bun zic eu”.
Victor Pițurcă: „Plecarea lui Mirel Rădoi este un avantaj pentru celelalte echipe”
„Cred că plecarea lui Mirel Rădoi este un avantaj pentru celelalte echipe. Păcat pentru el că a plecat de la Universitatea Craiova. Nu poți să ai atitudinea asta și îi mai spuneam când era jucător. Ca antrenor trebuie să fii luptător. El a fost un extraordinar luptător ca jucător și trebuie să fie la fel și ca antrenor.
Meseria asta nu e presărată numai cu succese, cu meciuri câștigate și așa mai departe. Trebuie să înveți să știi să pierzi și să treci peste momentele astea. Ești conducătorul echipei, ești generalul echipei și trebuie să îi aduci la același nivel și următorul meci să îl câștigi. Apoi totul revine la normal.
Păcat că a renunțat așa ușor. Cred eu, după ce am aflat că avea o clauză de reziliere, că s-a și dorit să plece. Mihai Rotaru dacă voia să rămână îi spunea: ‘Tată, pleci, dar plătești!’. El și-a dorit să plece și Mirel știa lucrul ăsta. Sau poate a fost rugat să rămână sau obligat să plătească și poate ar fi rămas.
La cât e de încăpățânat Mirel ar fi putut să plătească și clauza și merita să o plătească zic eu. Spun asta numai pentru că mi-aș fi dorit să rămână. Eu cred că nu va mai veni la Craiova, e imposibil. Majoritatea suporterilor țin la el, îl iubesc, dar eu nu cred și nici nu ar fi normal să revină. Ar fi puțin nelalocul lui”, a declarat Victor Pițurcă, potrivit fanatik.ro.
