Victor Pițurcă, verdict surprinzător în lupta la titlu din Liga 1! Ce a spus de FCSB şi Craiova - Antena Sport

Lupta la titlu din Liga 1 va fi cu siguranță una încrâncenată, asta în condițiile în care CFR Cluj și FCSB au pierdut multe puncte în această primă parte a sezonului.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Victor Pițurcă a enumerat principalele candidate din această stagiune și a vorbit și de minusul pe care îl are Universitatea Craiova, în ciuda parcursului bun de până acum.

Victor Pițurcă este de părere că FCSB va reveni în lupta la titlu

Rapid București este liderul la zi din Liga 1, însă lupta la titlu este departe de a fi încheiată. Victor Pițurcă a venit cu o opinie în ceea ce privește parcursul slab al celor de la FCSB și CFR, iar acesta este de părere că actuala campioană va reveni în a doua parte a sezonului.

Mai mult decât atât, fostul selecționer al României a explicat că plecarea lui Mirel Rădoi de la Universitatea Craiova este un avantaj pentru toate celelalte formații aflate în fruntea clasamentului.

„Normal că surprinde clasamentul odată ce Botoșani a condus câteva etape, dar au un lot și un antrenor foarte bun. Au avut o perioadă foarte bună, iar acum a venit Rapid din spate, de asemenea cu un antrenor foarte bun.