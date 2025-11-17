Lovitură pentru Gigi Becali! Fotbalistul dorit de patronul FCSB-ului, la un pas de transferul în Ucraina - Antena Sport

Gigi Becali nu renunță la ideea de a-i transfera la pachet pe Louis Munteanu și Lindon Emërllahu, însă patronul campioanei României are dificultăți din mai multe considerente.

Condițiile impuse de atacantul din Gruia nu au fost acceptate de oficialul roș-albaștrilor, iar acum mijlocașul kosovar negociază cu un club din prima ligă ucraineană.

Probleme pentru Gigi Becali! Lindon Emërllahu, dorit în Ucraina

Gigi Becali a primit o lovitură importantă în ceea ce privește aducerea lui Lindon Emërllahu la FCSB. Concret, jurnalistul ucrainean Alex Ivanchenko anunță că jucătorul kosovar este în negocieri avansate cu FC Metalist 1925 Kharkiv, locul 9 în Ucraina.

Evaluat la 1,3 milioane de euro, acesta este dorit și de campioana României. Finanțatorul roș-albaștrilor a oferit 4,5 milioane de euro pentru el și Louis Munteanu, dar tratativele au picat din cauza salariului uriaș cerut de atacantul român.

Jurnalistul mai anunță că Metalist îl are în vizor și pe Emmanuel Ayaosi, mijlocaș ofensiv care evoluează în Cehia, la MFK Karvina. Din februarie 2025 se află mijlocașul kosovar la CFR Cluj.