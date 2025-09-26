Universitatea Craiova - Dinamo LIVE TEXT (21:00). Derby "de foc" în Bănie. Echipele probabile - Antena Sport

Universitatea Craiova – Dinamo, derby-ul rundei a 11-a din Liga 1, se va disputa azi, de la ora 21:00, şi va fi în format live text, pe AS.ro. Liderul primeşte vizita marii rivale din Ştefan cel Mare, care e neînvinsă de şapte meciuri.

Dinamo a suferit un singur eşec în actualul sezon de Liga 1, 1-2 cu Oţelul, în etapa a treia. În ultimul meci jucat, “câinii” au remizat pe teren propriu cu Farul, scor 1-1.

Universitatea Craiova – Dinamo LIVE TEXT (21:00)

De cealaltă parte, Universitatea Craiova a suferit primul eşec din acest sezon în etapa trecută. Oltenii lui Mirel Rădoi au fost învinşi de Oţelul, scor 0-1.

Universitatea Craiova este lider în Liga 1, după zece meciuri jucate. Oltenii au 23 de puncte, în timp ce Dinamo se clasează pe locul trei, cu 19 puncte, la egalitate cu Botoşani, Rapid şi FC Argeş.

În sezonul trecut, Universitatea Craiova a câştigat ambele meciuri cu Dinamo din play-off, scor 2-0 în tur, şi 2-1 în retur. În sezonul regular, “câinii” au câştigat partida tur cu 2-1, partidă pe care au încheiat-o cu doi jucători eliminaţi. În retur, meciul s-a încheiat la egalitate, scor 1-1.