Universitatea Craiova - Dinamo LIVE TEXT (21:00). Derby "de foc" în Bănie. Echipele probabile - Antena Sport

Universitatea Craiova – Dinamo LIVE TEXT (21:00). Derby “de foc” în Bănie. Echipele probabile

Publicat: 26 septembrie 2025, 10:14

Universitatea Craiova – Dinamo LIVE TEXT (21:00). Derby de foc în Bănie. Echipele probabile

Raul Opruţ şi Nicuşor Bancu, în Universitatea Craiova - Dinamo/ Profimedia

Universitatea Craiova – Dinamo, derby-ul rundei a 11-a din Liga 1, se va disputa azi, de la ora 21:00, şi va fi în format live text, pe AS.ro. Liderul primeşte vizita marii rivale din Ştefan cel Mare, care e neînvinsă de şapte meciuri.

Dinamo a suferit un singur eşec în actualul sezon de Liga 1, 1-2 cu Oţelul, în etapa a treia. În ultimul meci jucat, “câinii” au remizat pe teren propriu cu Farul, scor 1-1.

Universitatea Craiova – Dinamo LIVE TEXT (21:00)

De cealaltă parte, Universitatea Craiova a suferit primul eşec din acest sezon în etapa trecută. Oltenii lui Mirel Rădoi au fost învinşi de Oţelul, scor 0-1.

Universitatea Craiova este lider în Liga 1, după zece meciuri jucate. Oltenii au 23 de puncte, în timp ce Dinamo se clasează pe locul trei, cu 19 puncte, la egalitate cu Botoşani, Rapid şi FC Argeş.

În sezonul trecut, Universitatea Craiova a câştigat ambele meciuri cu Dinamo din play-off, scor 2-0 în tur, şi 2-1 în retur. În sezonul regular, “câinii” au câştigat partida tur cu 2-1, partidă pe care au încheiat-o cu doi jucători eliminaţi. În retur, meciul s-a încheiat la egalitate, scor 1-1.

Echipele probabile:

Universitatea Craiova (3-5-2): Isenko – Romanchuk, Screciu, Badelj – Mora, D. Matei, T. Băluță, Cicâldău, Bancu – Assad, Nsimba
Rezerve: Lung jr, L. Popescu, M. Rădulescu, Teles, Crețu, Anzor, Baiaram, Houri, A. Rus, Paradela, Băsceanu, Fl. Ștefan, Mogoș, Stevanovici, Etim
Absenți: –
Antrenor: Mirel Rădoi

Dinamo: Epassy – Sivis, Boateng, Stoinov, Opruț – Cîrjan, Kyriakou, Milanov – Armstrong, Karamoko, Musi
Rezerve: Roșca, Licsandru, Mărginean, Al. Pop, Perica, Caragea, Tabuncic, Soro, M. Ștefan, Bordușanu, L. Barbulescu
Absenți: Gnahore (suspendat), Mazilu (în urmă cu pregătirea), Cr. Mihai, Ikoko (nerefăcuți)
Antrenor: Zeljko Kopic

Probleme de lot la Dinamo în meciul cu Universitatea Craiova

Înainte de meci, Zeljko Kopic a dat dovadă de fair-play și și-a lăudat adversarii, fără să țină cont de primul eșec din campionat al alb-albaștrilor suferit chiar etapa trecută, cu Oțelul Galați. În plus, croatul a spus că nu se va putea baza pe Eddy Gnahore (cumul de cartonașe galbene), Cristi Mihai (nerefăcut după accidentare) și Jordan Ikoko (probleme medicale). Toți trei sunt oameni de bază în trupa lui Kopic, mijlocașul venit de la UTA fiind singurul care nu are locul de titular asigurat, deși s-a descurcat foarte bine în ultimele partide.

“Un nou meci mare, un adversar puternic, un teren bun, un stadion bun. Echipa mea se află într-o formă bună. Am analizat ultimul meci cu Farul, am văzut momentele în care am jucat foarte bine, dar și o parte a jocului în care nu ne-am făcut treaba, nu am jucat ceea ce trebuia.

Pentru acest meci nu putem conta pe Eddy, care are patru cartonașe galbene, iar în privința celorlalți jucători vom decide lotul până la ora meciului.

Mihai nu este încă pregătit, Ikoko are mici probleme și nu vrem să riscăm, iar Mărginean se simte mai bine. Legat de eventuale tensiuni în vestiarul Craiovei, nu am informații. Sunt lucrurile lor interne. Eu am văzut meciul lor de la Galați și știu cât de greu e să joci acolo. În Liga 1 nu e nicio surpriză, toate echipele joacă fotbal bun, sunt bine pregătite tactic“, a spus antrenorul croat.

