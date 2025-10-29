Vine Nicolae Stanciu la Rapid? Victor Angelescu: "Ar fi excepţional" - Antena Sport

Închide meniul
Vine Nicolae Stanciu la Rapid? Victor Angelescu: "Ar fi excepţional"

Home | Fotbal | Liga 1 | Vine Nicolae Stanciu la Rapid? Victor Angelescu: “Ar fi excepţional”

Vine Nicolae Stanciu la Rapid? Victor Angelescu: “Ar fi excepţional”

Radu Constantin Publicat: 29 octombrie 2025, 16:43

Vine Nicolae Stanciu la Rapid? Victor Angelescu: Ar fi excepţional

Nicolae Stanciu, la Genoa/ Profimedia

Nicolae Stanciu a ajuns la Genoa din postura de jucător liber de contract. La gruparea italiană, mijlocaşul naţionalei nu a confirmat, apoi s-a accidentat. Imediat s-a speculat de un posibil împrumut al fotbalistului de la Genoa, la Rapid.

Victor Angelescu a vorbit despre posibilitatea ca Nicolae Stanciu să ajungă în Giuleşti. Crede că sunt şanse minime să fie împrumutat la Rapid, dar este un jucător pe care l-ar vrea la echipa lui Costel Gâlcă.

„Nu se pune problema. Nu o exclud eu. Oricine şi-l doreşte mâine pe Stanciu. Au trecut 7 etape, a jucat 2 sau 3 etape, a jucat în Cupă. Un jucător când joacă 3 meciuri, nu înseamnă că nu mai joacă. El e acolo în lot, e unul dintre jucătorii importanţi. Dacă îi merge rău, teoretic ar trebui să primească mai multe şanse. De obicei jucătorii au mai puţine şanse atunci când îţi merge foarte bine. E un jucător important acolo, faptul că nu e în primul 11 în ultimele etape nu înseamnă că îl dai. Eu nu cred că se pune problema ca Stanciu să vină. Din toate punctele de vedere, salariu, ce îşi doreşte el, e în Serie A. Jucătorul îşi doreşte să joace în Serie A. Eu spun atât, din punctul nostru de vedere, ar fi excepţional ca Stanciu să vină să joace la Rapid. Eu personal mi-l doresc, toată lumea şi-l doreşte. Nu cred că e posibil. Şansele sunt de 90% să nu se întâmple”, a spus Victor Angelescu, conform Prima Sport.

Primul transfer al iernii cerut de Costel Gâlcă la Rapid

De asemenea, Victor Angelescu a mai declarat că în cazul în care vor exista plecări, Rapid are deja ţintele bine stabilite pentru perioada de mercato de la finalul anului.

“Noi am discutat despre politica noastră. Nouă ne merge bine, suntem mulţumiţi de lotul pe care îl avem. Mai avem o poziţie de mijlocaş ofensiv pe care o dorim în iarnă, poate să mai apară ceva, poate pleacă un jucător în iarnă. Avem deja ţintele”, a declarat Victor Angelescu, conform primasport.ro.

Înapoi la Homepage
Comentarii


