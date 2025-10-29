Primul transfer al iernii cerut de Costel Gâlcă la Rapid. Anunţul lui Victor Angelescu - Antena Sport

Victor Angelescu a dezvăluit care a fost primul transfer al iernii cerut de Costel Gâlcă la Rapid. Antrenorul giuleştenilor şi-a stabilit o ţintă clară pentru perioada de mercato care se apropie.

Concret, Rapid vrea să transfere un mijlocaş ofensiv. Victor Angelescu s-a declarat mulţumit de lotul actual al giuleştenilor, mărturisind că ar putea apărea noi transferuri în cazul în care va pleca cineva.

Primul transfer al iernii cerut de Costel Gâlcă la Rapid

De asemenea, Victor Angelescu a mai declarat că în cazul în care vor exista plecări, Rapid are deja ţintele bine stabilite pentru perioada de mercato de la finalul anului.

“Noi am discutat despre politica noastră. Nouă ne merge bine, suntem mulţumiţi de lotul pe care îl avem. Mai avem o poziţie de mijlocaş ofensiv pe care o dorim în iarnă, poate să mai apară ceva, poate pleacă un jucător în iarnă. Avem deja ţintele”, a declarat Victor Angelescu, conform primasport.ro.

Rapid ocupă locul secund în Liga 1, cu 31 de puncte, la egalitate cu liderul Botoşani. Giuleştenii vor avea parte de un derby “de foc” în următoarea rundă, urmând să se deplaseze în Bănie pentru duelul cu Universitatea Craiova.