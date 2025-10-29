Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Primul transfer al iernii cerut de Costel Gâlcă la Rapid. Anunţul lui Victor Angelescu - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Primul transfer al iernii cerut de Costel Gâlcă la Rapid. Anunţul lui Victor Angelescu

Primul transfer al iernii cerut de Costel Gâlcă la Rapid. Anunţul lui Victor Angelescu

Publicat: 29 octombrie 2025, 14:08

Comentarii
Primul transfer al iernii cerut de Costel Gâlcă la Rapid. Anunţul lui Victor Angelescu

Costel Gâlcă / Profimedia Images

Victor Angelescu a dezvăluit care a fost primul transfer al iernii cerut de Costel Gâlcă la Rapid. Antrenorul giuleştenilor şi-a stabilit o ţintă clară pentru perioada de mercato care se apropie.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Concret, Rapid vrea să transfere un mijlocaş ofensiv. Victor Angelescu s-a declarat mulţumit de lotul actual al giuleştenilor, mărturisind că ar putea apărea noi transferuri în cazul în care va pleca cineva.

Primul transfer al iernii cerut de Costel Gâlcă la Rapid

De asemenea, Victor Angelescu a mai declarat că în cazul în care vor exista plecări, Rapid are deja ţintele bine stabilite pentru perioada de mercato de la finalul anului.

“Noi am discutat despre politica noastră. Nouă ne merge bine, suntem mulţumiţi de lotul pe care îl avem. Mai avem o poziţie de mijlocaş ofensiv pe care o dorim în iarnă, poate să mai apară ceva, poate pleacă un jucător în iarnă. Avem deja ţintele”, a declarat Victor Angelescu, conform primasport.ro.

Rapid ocupă locul secund în Liga 1, cu 31 de puncte, la egalitate cu liderul Botoşani. Giuleştenii vor avea parte de un derby “de foc” în următoarea rundă, urmând să se deplaseze în Bănie pentru duelul cu Universitatea Craiova.

Reclamă
Reclamă

Până la meciul cu oltenii lui Mirel Rădoi, Rapid o va întâlni pe Dumbrăviţa în prima etapă a grupelor Cupei României. Meciul se va juca joi, de la ora 21:00.

Revenire importantă la Rapid

Victor Angelescu a transmis că antrenorul Costel Gâlcă se va baza cu siguranţă pe Denis Ciobotariu la duelul cu Universitatea Craiova. Sunt şanse ca fundaşul să fie în lotul celor de la Rapid şi la meciul din prima etapă a grupelor Cupei României, cu Dumbrăviţa, meci care se va disputa joi, de la ora 21:00.

“Singurul care sperăm să fie în lot este Ciobotariu, acum pentru meciul din Cupă, dacă nu, la meciul cu Craiova”, a declarat Victor Angelescu, conform primasport.ro.

Suma uriaşă cerută de un clujean pentru un apartament de 3 camere: Exagerat. Nimic nu justifică preţul aberantSuma uriaşă cerută de un clujean pentru un apartament de 3 camere: Exagerat. Nimic nu justifică preţul aberant
Reclamă

Denis Ciobotariu este jucător de bază la Rapid, iar până să se accidenteze a fost titular în toate meciurile disputate de giuleşteni în Liga 1. El a reuşit să marcheze şi un gol, în meciul câştigat cu UTA, cu 2-0, meci în urma căruia s-a accidentat.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ce va face FCSB în grupa principală a Europa League?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Salariu de mii de euro și cazare gratuită. Țara care caută muncitori pentru stațiunile montane
Observator
Salariu de mii de euro și cazare gratuită. Țara care caută muncitori pentru stațiunile montane
Surpriză totală pentru Mirel Rădoi: patronul de 61 de ani vrea să joace în Cupa României Betano: „E în formă, s-a antrenat toată săptămâna cu noi”. Exclusiv
Fanatik.ro
Surpriză totală pentru Mirel Rădoi: patronul de 61 de ani vrea să joace în Cupa României Betano: „E în formă, s-a antrenat toată săptămâna cu noi”. Exclusiv
15:49
FRF, sancționată de UEFA. Amendă + riscul de a juca următorul meci al naționalei U-21 cu tribuna închisă
15:21
Dinamo şi Rapid, sancţionate de Comisia de Disciplină după incidentele din derby. FCSB a fost şi ea amendată
15:10
Inter – Fiorentina LIVE TEXT (21:45). Echipa lui Cristi Chivu ţinteşte victoria după eşecul cu Napoli
14:54
Finala Stelei de Cupa Campionilor, ștearsă complet pe aplicația UEFA. Haos total și pe site
14:52
Vinicius şi-a cerut scuze după criza de nervi avută în El Clasico. Xabi Alonso, “uitat” de starul lui Real Madrid
14:39
Sănătatea Cluj – Universitatea Craiova (18:30) şi Gloria Bistriţa – FCSB (21:00) LIVE TEXT, în grupele Cupei României
Vezi toate știrile
1 Florin Talpan, discurs devastator înainte de CS Dinamo – FC Dinamo: „O clonă, la fel ca FCSB. Suporterii sunt mințiți” 2 UPDATEDecizia luată de Mirel Rădoi, după ședință de la Universitatea Craiova. Ce s-a întâmplat la antrenament 3 EXCLUSIVMarian Drăgulescu s-a pronunțat în scandalul de hărțuire din gimnastică: “Sunt două «bărcuțe», trei” 4 Juri Cisotti a primit verdictul. Cât stă pe bară mijlocașul lui FCSB accidentat în meciul cu UTA 5 Surpriza pregătită de FCSB pentru meciul din Cupă cu Bistriţa. Titular în premieră la campioană 6 Josep Martinez, portarul lui Inter, a lovit mortal un bărbat de 81 de ani în scaun cu rotile. Chivu şi-a amânat conferinţa
Citește și
Cele mai citite
Gigi Becali, dezvăluire incredibilă despre sfințirea Catedralei Neamului. Fără precedentGigi Becali, dezvăluire incredibilă despre sfințirea Catedralei Neamului. Fără precedent
Solicitare făcută UEFA pentru excluderea FCSB-ului din competiţii europeneSolicitare făcută UEFA pentru excluderea FCSB-ului din competiţii europene
Ce a spus Sabrina Voinea când şi-a văzut nota de locul 4 după exerciţiul de la sol. S-a uitat dezamăgită spre mama eiCe a spus Sabrina Voinea când şi-a văzut nota de locul 4 după exerciţiul de la sol. S-a uitat dezamăgită spre mama ei
Mutu refuză să fie comparat cu Chivu: “Când duceam Rapid în play-off, nu întrebaţi de ce eu sunt acolo și el la Inter Unde16?”Mutu refuză să fie comparat cu Chivu: “Când duceam Rapid în play-off, nu întrebaţi de ce eu sunt acolo și el la Inter Unde16?”