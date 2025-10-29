Primul transfer al iernii cerut de Costel Gâlcă la Rapid. Anunţul lui Victor Angelescu - Antena Sport

Victor Angelescu a dezvăluit care a fost primul transfer al iernii cerut de Costel Gâlcă la Rapid. Antrenorul giuleştenilor şi-a stabilit o ţintă clară pentru perioada de mercato care se apropie.
Concret, Rapid vrea să transfere un mijlocaş ofensiv. Victor Angelescu s-a declarat mulţumit de lotul actual al giuleştenilor, mărturisind că ar putea apărea noi transferuri în cazul în care va pleca cineva.
Primul transfer al iernii cerut de Costel Gâlcă la Rapid
De asemenea, Victor Angelescu a mai declarat că în cazul în care vor exista plecări, Rapid are deja ţintele bine stabilite pentru perioada de mercato de la finalul anului.
“Noi am discutat despre politica noastră. Nouă ne merge bine, suntem mulţumiţi de lotul pe care îl avem. Mai avem o poziţie de mijlocaş ofensiv pe care o dorim în iarnă, poate să mai apară ceva, poate pleacă un jucător în iarnă. Avem deja ţintele”, a declarat Victor Angelescu, conform primasport.ro.
Rapid ocupă locul secund în Liga 1, cu 31 de puncte, la egalitate cu liderul Botoşani. Giuleştenii vor avea parte de un derby “de foc” în următoarea rundă, urmând să se deplaseze în Bănie pentru duelul cu Universitatea Craiova.
Până la meciul cu oltenii lui Mirel Rădoi, Rapid o va întâlni pe Dumbrăviţa în prima etapă a grupelor Cupei României. Meciul se va juca joi, de la ora 21:00.
Revenire importantă la Rapid
Victor Angelescu a transmis că antrenorul Costel Gâlcă se va baza cu siguranţă pe Denis Ciobotariu la duelul cu Universitatea Craiova. Sunt şanse ca fundaşul să fie în lotul celor de la Rapid şi la meciul din prima etapă a grupelor Cupei României, cu Dumbrăviţa, meci care se va disputa joi, de la ora 21:00.
“Singurul care sperăm să fie în lot este Ciobotariu, acum pentru meciul din Cupă, dacă nu, la meciul cu Craiova”, a declarat Victor Angelescu, conform primasport.ro.
Denis Ciobotariu este jucător de bază la Rapid, iar până să se accidenteze a fost titular în toate meciurile disputate de giuleşteni în Liga 1. El a reuşit să marcheze şi un gol, în meciul câştigat cu UTA, cu 2-0, meci în urma căruia s-a accidentat.
