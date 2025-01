"Vorbim despre el!" Zeljko Kopic, mesaj despre interesul lui Dinamo pentru Ianis Stoica! A spus totul după primul amical al iernii - Antena Sport

Zeljko Kopic vrea să îl aducă pe Ianis Stoica la Dinamo / Colaj: AS.ro și Profimedia Zeljko Kopic, antrenorul lui Dinamo, a transmis un mesaj despre interesul echipei sale pentru transferul lui Ianis Stoica, de la FC Hermannstadt. Tehnicianul „câinilor” a vorbit deschis după primul amical al iernii, cu FC Zurich, pierdut de echipa alb-roșie cu scorul de 1-3. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Kopic dorește să îl transfere pe Ianis Stoica, însă Dinamo trebuie să plătească o sumă importantă pentru a-l aduce la echipă. Oficialii lui Hermannstadt doresc suma de 1,5 milioane de euro în schimbul fostului atacant de la FCSB. Ce a spus Zeljko Kopic despre interesul lui Dinamo pentru Ianis Stoica După amicalul cu FC Zurich, Zeljko Kopic a dat de înțeles că a purtat o discuție cu conducerea despre un eventual transfer al lui Ianis Stoica, însă a menționat că nu știe dacă mutarea se poate realiza. Totodată, antrenorul de la Dinamo a avut doar cuvinte de laudă la adresa fostului jucător de la FCSB. „Da, vorbim despre Ianis, dar nu știu cât de ușor e. Trebuie să vorbiți cu domnul Nicolescu. Este un jucător de calitate, avem și alți jucători pe listă, 3-4, sper să rezolvăm. Reclamă

În toate liniile vrem să aducem câțiva jucători, să avem mai multă competiție”, a spus Zeljko Kopic, la finalul meciului amical cu FC Zurich.

De asemenea, Zeljko Kopic a analizat și prestația jucătorilor săi, din cadrul amicalului cu FC Zurich și a avut și un mesaj despre viitorul său la Dinamo.

„Prima repriză a fost bună, am avut ocazii, am marcat. În final am luat gol, se întâmplă, mai ales în meciurile amicale. În a doua repriză am avut și momente bune, dar nu am fost la un nivel bun. Zurich merită această victorie.

