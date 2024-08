"Vreţi să nu mai vorbesc, să îmi închideţi gura?" Gică Hagi, discurs dur după meciul 500 ca antrenor: "Doare când spui adevărul!" - Antena Sport

Gică Hagi, discurs dur după meciul 500 ca antrenor Gică Hagi, în timpul unei conferinţe de presă / Antena Sport Gică Hagi a avut un discurs dur după meciul 500 ca antrenor. A avut prima reacţie după Farul – Hermannstadt, scor 3-2, din etapa a 6-a a Ligii 1 şi a tras un semnal de alarmă. Totul după ce a avut un discurs manifest şi la conferinţa de presă premergătoare partidei. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Rivaldinho a avut nevoie de numai 7 minute pentru a marca. A „plouat” cu goluri după pauză. Mai întâi, Murgia a înscris cu o execuţie superbă şi a restabilit egalitatea. Imediat după, Grigoryan şi Rvaldinho au punctat pentru constănţeni. Hagi a avut din nou emoţii pe final, când Dragoş Iancu l-a învins pe Buzbuchi. Farul s-a impus la limită, cu 3-2, şi a părăsit ultimul loc din Liga 1. A urcat până pe locul 8 în clasament. Gică Hagi, discurs dur după meciul 500 ca antrenor „E un început de campionat, drumul e lung. Important e că am obţinut ce ne-am dorit, am marcat goluri în ultimele meciuri. Sperăm să creştem de la meci la meci. Unele lucruri s-au schimbat, unii au venit, au nevoie de timp. Sper să ne revenim şi să fim cum eram înainte. Important e că atacanţii au marcat, mijlocaşii aleargă mult, fundaşii din ce în ce mai bine. Trebuie să creştem anumite aspecte atât ofensiv, cât şi defensiv. Să dominăm, să controlăm mai bine jocul. Mihai Popescu a avut o zi proastă, nu i-a ieşit nimic. Aşa am simţit, trebuia să schimb, a avut o zi proastă. Reclamă

Jucătorii trebuie să participie la ambele faze. Analizăm, prezentăm, sperăm să îi ducem pe drumul bun. Jucătorii care au venit au nevoie de timp.

Nu mai contează. Eu ştiu un singur lucru, de când m-am lăsat de fotbal am avut două lucruri pe care mi le-am dorit: să fac o academie frumoasă, am făcut-o, am plecat de la zero, condiţii… cel mai mare buget din România îl avem noi… şi apoi munca mea de antrenor. Cred că am început să îmi zic şi manager. Am făcut o muncă bună. Dumnezeu are grijă de mine. Lucrurile odată se vor opri, dar nu ştiu când.

Hagi a fost titlu în ziar, vreţi să nu mai vorbesc, să îmi închideţi gura? Am răbufnit? Hagi v-a spus o realitate, pe care pe unii poate îi doare. Ştiu că doare când spui adevărul. Toată România mă iubeşte. Probabil că unora nu le cade bine. Când mă calcă, pe 39 la picior, înseamnă că vrea. Eu voi continua să fac lucruri bune.

Nu am nicio nemulţumire. Simplu! Înseamnă că vorbesc singur şi mă înţeleg singur… vă faceţi că nu înţelegeţi. Nu sunt miliardar şi nu am cum să fiu acţionar majoritar la Farul. Şi asta se va întâmpla în cel mai scurt timp. Să îmi văd de meseria mea. Farul nu aparţine nimănui, eu doar am investit. Aştept ca Farul să îl ia cine trebuie şi să îl ducă la cel mai înalt nivel. Avem suporterii cei mai fericiţi. Farul nu a excelat în Europa, asta trebuie să facem„, a declarat Gică Hagi la digisport.ro. Victorie pentru Farul, la meciul 500 ca antrenor al lui Gică Hagi Constănţenii au ţinut să-i facă o victorie cadou lui Hagi, la meciul 500 de antrenor al acestuia în prima ligă. Rivaldinho a lovit în minutul 7, din pasa lui Gabi Iancu, însă oaspeţii au reuşit egalarea în startul reprizei secunde, minutul 48, prin superbul şut al lui Alessandro Murgia. După numai trei minute Narek Grigoryan a redus în avantaj gazdele, pentru ca în minutul 57 acelaşi jucător să centreze şi Rivaldinho să reuşească dubla, marcând cu o lovitură de cap. Dragoş Iancu a marcat pentru sibieni în minutul 83, complicând finalul, dar Farul a câştigat întâlnirea, cu 3-2, şi a ajuns la 7 puncte în campionat, unde este pe locul 8. FC Hermannstadt ocupă poziţia a 14-a, cu 5 puncte. FARUL: Buzbuchi – M. Popescu (D. Sîrbu 29), M. Bălaşa, Gustavo Marins, C. Ganea – Vînă, Nedelcu (V. Dican 84), Grameni (N. Popescu 84) – G. Iancu (Alibec 63), Rivaldinho (Doicaru 63), N. Grigoryan. ANTRENOR: Gheorghe Hagi FC HERMANNSTADT: Căbuz – Oroian (Căpuşă 90+1), V. Găman, Ionuţ Stoica, Tiago Goncalves – A. Ivanov – S. Balaure (C. Neguţ 60), Murgia (R. Popescu 78), Biceanu (R. Deaconu 60), Ianis Stoica (D. Iancu 78) – A. Chiţu. ANTRENOR: Marius Măldărăşanu Cartonaşe galbene: G. Iancu 56, Gheorghe Hagi 87, Ştefan Preda (antrenor portari) 90+1 / Murgia 53, D. Iancu 86 Arbitri: Marian Barbu – Ovidiu Artene, Imre-Laszlo Bucsi – Vlad Baban

Arbitri VAR: Andrei Chivulete – Mircea Grigoriu

Observator: Augustus Constantin

