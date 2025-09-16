Zeljko Kopic a anunţat când poate debuta Adrian Mazilu la Dinamo: "E la acelaşi nivel cu Cîrjan şi Musi" - Antena Sport

Închide meniul
Zeljko Kopic a anunţat când poate debuta Adrian Mazilu la Dinamo: "E la acelaşi nivel cu Cîrjan şi Musi"

Liga 1

Zeljko Kopic a anunţat când poate debuta Adrian Mazilu la Dinamo: “E la acelaşi nivel cu Cîrjan şi Musi”

16 septembrie 2025

Zeljko Kopic a anunţat când poate debuta Adrian Mazilu la Dinamo: E la acelaşi nivel cu Cîrjan şi Musi

Zeljko Kopic, la finalul unui meci al lui Dinamo/ Sport Pictures

Zeljko Kopic a anunţat când poate debuta Adrian Mazilu la Dinamo. Mijlocaşul de 19 de ani a fost transferat de “câini” de la Brighton, în vară, în schimbul sumei de 400.000 de euro.

Adrian Mazilu a început să se antreneze separat şi va mai dura până când se va alătura şedinţelor de pregătire conduse de Zeljko Kopic.

Zeljko Kopic a anunţat când poate debuta Adrian Mazilu la Dinamo

Antrenorul croat a dat de înţeles că cel puţin două luni mai are de aşteptat Adrian Mazilu până când va debuta la Dinamo. Kopic s-a declarat încântat de transferul mijlocaşului român.

“Face antrenamente individual, nu știu când va fi pregătit să joace. Nu ne putem asuma vreun risc în privința lui.

Trebuie să îl pregătim în cel mai bun mod, să avem grijă ca el să fie în parametrii pe care noi îi dorim. (n.r. două luni de zile ar fi o perioadă realistă să revină pe gazon?) Sper, dar nu pot face promisiuni, totul depinde de procesul de antrenament. Două luni ar putea fi o perioadă realistă.

Încerc să îmi dau seama dacă este un jucător care se bazează pe tehnică atunci când driblează sau dacă se folosește de partea fizică pentru a dribla. Mazilu este un jucător care se bazează pe ambele aspecte, e foarte bun din punct de vedere fizic, e foarte rapid și are abilități cu mingea la picior, e la un nivel bun și din punct de vedere tehnic.

Din punctul meu de vedere, are un potențial similar cu cel al lui Musi sau Cîrjan, e la acel nivel, nu contează perioada dificilă prin care a trecut din cauza accidentării. Cred că la Dinamo își va arăta potențialul, îl vom aduce la nivelul unde merită să fie datorită talentului său. (n.r. poate să facă diferența?) Absolut”, a declarat Zeljko Kopic, conform fanatik.ro.

Dinamo a ajuns la şase meciuri consecutive în Liga 1 fără eşec, urcând pe podium după victoria cu Petrolul, scor 3-0, din etapa a noua. În următorul meci, “câinii” se vor duela cu Farul, pe teren propriu.

