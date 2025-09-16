Zeljko Kopic a anunţat când poate debuta Adrian Mazilu la Dinamo: "E la acelaşi nivel cu Cîrjan şi Musi" - Antena Sport

Zeljko Kopic a anunţat când poate debuta Adrian Mazilu la Dinamo. Mijlocaşul de 19 de ani a fost transferat de “câini” de la Brighton, în vară, în schimbul sumei de 400.000 de euro.

Adrian Mazilu a început să se antreneze separat şi va mai dura până când se va alătura şedinţelor de pregătire conduse de Zeljko Kopic.

Antrenorul croat a dat de înţeles că cel puţin două luni mai are de aşteptat Adrian Mazilu până când va debuta la Dinamo. Kopic s-a declarat încântat de transferul mijlocaşului român.

“Face antrenamente individual, nu știu când va fi pregătit să joace. Nu ne putem asuma vreun risc în privința lui.

Trebuie să îl pregătim în cel mai bun mod, să avem grijă ca el să fie în parametrii pe care noi îi dorim. (n.r. două luni de zile ar fi o perioadă realistă să revină pe gazon?) Sper, dar nu pot face promisiuni, totul depinde de procesul de antrenament. Două luni ar putea fi o perioadă realistă.